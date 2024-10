Azt írták, hogy az ingyenes szolgáltatás keretein belül országszerte több mint 300 vizsgálati ponton várják a szűrésre jelentkezőket az egész hónapban. A külvilágból érkező információk 85 százalékát a látás érzékszerve továbbítja, ám a digitális eszközök évről évre nagyobb szerepet kapnak az életünkben, így szemünk is folyamatosan több káros hatásnak van kitéve. Az okostelefonok, táblagépek, számítógépek, tévékészülékek káros hullámhossztartományt sugároznak a retinára, így - minden korosztálynak, de főleg 40 éves kör felett - évente ajánlott a szemészeti szűrés. A látáskorrekció hiánya komoly tünetekkel, fáradékonysággal, fejfájással és fényérzékenységgel is jár, ha ilyet tapasztalsz, mindenképp vizsgáltasd meg magadat szemészorvossal is.

Ebben a hónapban ingyen juthatsz hozzá ehhez a szolgáltatáshoz

Forrás: Shutterstock

Ebben a hónapban ingyen juthatsz hozzá ehhez a szolgáltatáshoz: október a látás hónapja

A kampányban résztvevő optikákban a szolgáltatás díjmentes, és nemcsak azoknak, akik szemüveget készülnek vásárolni. A meglévő szemüvegeket is egész hónapban térítésmentesen ellenőrzik a szakemberek, akik a viseléssel, tisztítással, lencsecserével kapcsolatban is szívesen adnak tanácsokat - jelezték.

Közölték azt is, hogy a kampányban résztvevő optikák listája megtalálható a latashonapja.hu weboldalon, valamint az akció Facebook- és Instagram-oldalán.

Tornázz a szemeddel!



Egy kis torna kiválóan alkalmas, hogy megőrizd a szemek egészégét, és késleltesd az időskori látásromlást. Nem kell órák hosszat tartó „edzésre" gondolni, ez csupán pár perces elfoglaltság reggel és este. Egyenes fejtartással nézz jobbra, fölfelé, balra, majd lefelé csak a szemgolyód mozgatásával. Majd kösd össze a pontokat, és nézz körbe. Ezután a hüvelykujjadat emeld az orrod elé tíz centire, fókuszáljunk rá, és végül ismételd meg a szemkörzést.