Káprázatos égi jelenség: Tsuchinshan-ATLAS üstökös – Hazánkban eddig lesz látható

A szemet gyönyörködtető égi jelenség – a C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS üstökös – nevét a felfedezésének helyéről és idejéről kapta. A jelenséget 2023. január 9-én kínai csillagászok pillantották meg először a Purple Mountain Obszervatóriumban – mandarin nyelven Tsuchinshan nevezetű helyen. Néhány héttel később, február 22-én az ATLAS projekt dél-afrikai csillagvizsgálójából is megfigyelték. Szeptember 27-én került napközelségbe, utána október első napjaiban már szemügyre vehető volt a hajnali égen. Az üstökös néhány napja már – helytől és időjárástól függően – hazánkban is látható.

Tsuchinshan-ATLAS üstökös a Mogyorósi-kilátó felett Salgótarján Rónafalu településrészén

Forrás: MTI/Komka Péter

Csodálatos képek készültek az üstökösről

Hétfő éjjel az egyik meteorológiai szolgáltató dolgozója a Balaton partján kapta lencsevégre a csodálatos égi jelenséget, de a felhők miatt nem volt könnyű dolga. Estére azonban csökkent a felhőzet, így sikerült látványos képeket készíteni a csodálatosan szép, fényes üstökösről.

Az üstökös fényessége már szabad szemmel is látható, de érdemes távcsövekkel felkészülni, hogy közelebbről is megcsodálhassuk ezt a nem mindennapi jelenséget. Rendkívül hosszú fénycsóvát húz maga után, amely a Napnak köszönhető: ahogy közeledik a Naphoz, a jég és a por olvadni kezd, így alakul ki az üstökös fénycsóvája. Jelenleg a belső Naprendszer felé tart, és ahogy az közeledik a Naphoz, fényessége növekedhet, ami még lehengerlőbb látványt nyújthat majd a következő hónapokban. Előreláthatóan 2025 tavaszán éri el a naptávolpontját – ekkor is tökéletes alkalmunk lesz arra, hogy megfigyeljük és gyönyörködjünk benne. Az üstökös megfigyelése főként tiszta égbolt mellett lehetséges, a felhők zavarhatnak minket a látványban.

Október 17-én egy másik csodálatos égi jelenség, az úgynevezett Vadász Hold is láthatóvá válik majd az égen. Az égitest 357 ezer kilométerre lesz a Földtől, ezzel az idei év legközelebbi teliholdjára lehet számítani. A teliholdat 17 óra 45 perckor lehet majd látni.

Hol és mikor lehet látni az üstököst?

Az üstököst a nyugati égbolt felé nézve láthatjuk meg. Október 18-án az üstökös magasra emelkedik, egészen 21 fok magasságig és 4 magnitúdós fényességgel ragyog, így a szuperhold ellenére is tökéletesen látható lesz. Október 20-án, vasárnap lesz lehetőségünk arra, hogy az égi csodát a leginkább szemügyre tudjuk venni. Az üstökös vasárnap este ugyanis 19 órára 24 fokos magasságba ér, és a Kígyótartó csillagkép Marfik csillagával együtt igazán különleges vizuális élményt nyújthat majd.

Érdemes résen lennünk, mert több program is elérhető a napokban az égi látványossággal kapcsolatban.

A Svábhegyi Csillagvizsgáló többnapos programot szervez annak érdekében, hogy nagyobb távcső segítségével is élvezhessük a fénylő üstökös látványát. A csillagvizsgáló honlapján megtalálható, hogy mely napokon milyen izgalmas programokkal várják a kedves érdeklődőket. A programokra a csillagvizsgáló honlapján lehet jelentkezni . Érdemes élni ezzel a lehetőséggel, ugyanis az élmény életre szóló lehet.