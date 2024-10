Eddig tart a vénasszonyok nyara - Már tudjuk, mikor köszönt be az igazi hideg

A kellemesen meleg napok és hetek előtt állunk. Október közepével beköszönt a vénasszonyok nyara. Ez az időszak különösen kedvez a kirándulóknak. De vajon meddig élvezhetjük még a langyos, száraz őszi, időjárást?

November elejéig marad a vénasszonyok nyara

Forrás: Shutterstock

Az idei vénasszonyok nyara: meddig tart még?

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint a hidegfront után október 17-én csütörtökön már 18 fokot is mérhetünk, majd egy picit megtorpan a felmelegedés, ám fázni így sem fogunk. A hétvégén 15 fok körül alakul a nappali maximum hőmérséklet, sok lesz a napsütés. Jó hír, hogy ez az állapot a hónap végéig állandósul, sőt még egy kicsit melegebb is lesz, a jövő hét közepére ismét 18 fokig kúszhat fel a hőmérő higanyszála.November első napjaiban is még 12-15 fokos maximumokra számíthatunk, nagyjából november 10. körül csökken 9-10 fokra a napi csúcshőmérséklet.

Miért hívják ezt az időszakot vénasszonyok nyarának?

A vénasszonyok nyara kifejezés több európai nyelvben megtalálható, németül Altweibersommer, angolul pedig Indian summer néven ismert. A név eredete régi német írásokban gyökerezik, ezek szerint a „vénasszonyok nyara” kifejezés már a 19. század eleje óta használatos volt. Ekkor az évet még két évszakra, téli és nyári félévre osztották. A tavaszt „fiatalasszonyok nyarának” (junger Weibersommer), az őszt „öregasszonyok nyarának” (alter Weibersommer) nevezték. A „vénasszonyok" kifejezés az idősebb, tapasztalt nőkre utalhat, akik ilyenkor már nem végeznek mezőgazdasági munkát, hanem az őszi napok nyugalmát élvezik. Egy másik elmélet szerint a hosszú, őszi pókhálókat, amelyek ilyenkor megjelennek, a népnyelv az idős nők ősz hajszálaihoz hasonlította.

Miért olyan különleges ez az időszak?

A vénasszonyok nyara alatt jellemzően derült, napos idő uralkodik, alacsony csapadékmennyiséggel és enyhe hőmérsékletekkel. Az éjszakai órák hűvösek, a nappali hőmérséklet pedig 18-22 fok között alakulhat, ami ideális környezetet biztosít a szabadtéri tevékenységekhez, az őszi természet felfedezéséhez.