A magyar lány megmutatta az indianaiaknak

Telegdy Zsófia szárnyal külföldön is!

Ez az esemény nemcsak Zsófia sportkarrierjében, hanem a magyar kosárlabda külföldi elismerésében is fontos mérföldkő. Az amerikai kosárvilág hamar felfigyelt rá, és már most sokan kíváncsiak, hogyan folytatódik ez az ígéretes karrier.

Zsófiának esélye sem volt arra, hogy ne legyen jó sportoló

Zsófia története nem egyedülálló a Telegdy családban, ahol igencsak központi szerepet játszik az aktív életmód. A sport iránti elhivatottság szinte minden családtag életét meghatározta. Bátyja, Telegdy Dániel is kezdetben a kosárlabda pályákon mutatta meg tehetségét, mielőtt végül más irányt vett volna életútja, és ma már T. Danny néven igencsak népszerű rapperként ismert.

A harmadik testvér, Telegdy Ádám szintén kiemelkedő eredményeket ért el, azonban ő az úszás világában jeleskedik, és ma már olimpikonként is ismert. Ráadásul Ádám Kapás Boglárka férje, aki szintén híres magyar úszónő, így a sport a család szinte minden tagjának elválaszthatatlan része. Zsófiát sem kerülte el a sport, sőt jó esélyei vannak rá, hogy eredményei saját sportágában vetekedjenek Ádáméval.

Zsófia karrierje az Egyesült Államokban

Zsófia már korábban is bizonyította tehetségét, de az Indiana State elleni mérkőzés különleges pillanat volt számára. A Western Kentucky University üdvöskéjét a mérkőzés után a meccs “epic performer of the game” játékosának kiáltották ki. Ez magyarul annyit tesz, hogy a legkiemelkedőbb eredményt nyújtotta a pályán azzal, hogy 25 pontot szerzett.

A csapata, a Lady Toppers, 84–71-es győzelemmel indította a szezont, ahol Zsófia szereplése is jelentős szerepet játszott. Ez az eredmény nemcsak a csapatot, hanem Zsófit is közelebb viszi ahhoz, hogy szélesebb körben ismertté váljon az Egyesült Államok kosárlabda színterén, és ezzel a magyar sportot is képviselje a nemzetközi porondon.