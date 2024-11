5 léleksimogató illat, amiről a karácsony jut eszedbe – Termékekkel, árakkal

Ár: 24.500 Ft

Forrás: notino.hu

Fahéj és vanília, a legédesebb párosítás

A látvány mellett érdemes odafigyelni az illatra is, ami különleges atmoszférát teremt. Ehhez válassz egy csomag fahéjat, amiből különleges ünnepi dekorációkat készíthetsz. Az adventi koszorúba is beletűzdelheted, de asztali díszekhez, gyertya mellé is kiváló alapanyagokként szolgálnak. Az illatos rudakat kösd rá selyemszalaggal egy egyszínű gyertyát vagy rögzíts madzaggal. A meleg hatására a fahéj kiengedi magából finom aromáját. Ha fahéjról és vaníliáról van szó, a mi személyes nagy kedvencünk az Yves Saint Laurent Libre Intense.

Ár: 30.520 Ft

Forrás: Douglas

Mandula és forrócsoki, a közelgő tél legédesebb választása

Nehéz elképzelni a karácsonyi készülődést sült gesztenye, pörköld mogyoró, mandula és forrócsoki nélkül. A forró csokoládé finom, meleg illata a hideg téli napokban a gyerekkorunk mesés világát juttatja eszünkbe. Ez az egyike azoknak a megnyugtató illatoknak, amelyek azonnal átvihetnek minket egy másik dimenzióba, amikor az élet még gondtalanabb volt. Semmi sem hasonlítható a forró csokoládé édes, megnyugtató illatához, Ha te is így gondolod, válaszd Marc Jacobs Perfect legújabb illatát.

Ár: 45.700 Ft

Forrás: marionnaud.hu

Frissen sült mézeskalács, gyermekkorunk A mézédes illatok az otthonunk melegére és a gyermekkor gondtalan örömeire emlékeztetnek, hiszen emlékeinkben szorosan összekapcsolódnak a karácsonnyal. Ki ne szeretné, amikor az ínycsiklandó, finom illatok bejárják a lakás minden apró zegzugát? Ennek hangulatát már az ünnepi előkészületek alkalmával otthonodba csempészheted, ha kisütsz néhány mézeskalács figurát. Amíg sülnek a finomságok, készíts egy kényeztető kádfürdőt, amihez dobj egy Lush ünnepi fürdőbombát. Nincs is ennél jobb érzés.

Ár: 2.390 Ft

Nincs karácsony csillogó fények nélkül

Karácsonykor szinte semmi nem számít túl díszesnek, esetleg túlontúl csillogónak: jöhetnek a színes gömbök, a hópelyhes szalagok, az aranyban úszó örökzöldek, tobozok, girlandok, a zenélő-éneklő figurák és a kreatív kopogtatók. Egy fényfüzér a teraszon, néhány meleg színű égősor a nappaliban csodás hangulatot képes árasztani. De már néhány feleslegessé vált befőttes üveg, rég kidobásra ítélt mécsestartó is elég, hogy saját kezűleg elkészítsük az idei karácsony legszebb ünnepi fényeit. A tökéletes varázslat megteremtése érdekében az égősorok mellé szerezz még be pár illatgyertyát. Ha te is imádod a fényeket és a csillogást, akkor a Carolina Herrera Good Girl Sparkling Ice Collector illata csak rád vár.