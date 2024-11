Biztonságban este, sötétben is: baj esetén itt kérhetsz segítséget

A csendesebb, kihalt utcák ilyenkor különösen veszélyesek lehetnek, ezért az egyik legfontosabb önvédelmi alapelv, hogy mindig tudd, merre találhatóak azok a biztonságos helyek, ahová szükség esetén bemehetsz. Sok esélyed nincs felvenni a támadóddal a harcot, ezért a jó helyismeret nemcsak magabiztosságot ad, hanem kritikus helyzetekben életeket is menthet.

Ha nem érzed magad biztonságban, az alábbi helyeken kérhetsz segítséget

Forrás: Shutterstock

Nézzük meg, hová fordulj, ha rossz érzésed támad, és mit tehetsz, hogy biztonságban legyél!

Éjjel-nappali boltok

A 24 órán át nyitva tartó boltok ideális menedéket nyújthatnak az éjszakai órákban. Ezek az üzletek általában jól megvilágítottak, kamerákkal ellátottak, és több alkalmazott is dolgozik bennük, ami extra biztonságot nyújthat. Ha úgy érzed, hogy valaki követ, vagy veszélyben vagy, az éjjel-nappali boltok ideális helyszínt biztosítanak arra, hogy biztonságban várd meg, míg elmúlik a veszély.

Tipp: Ha új helyre költöztél, vagy ismeretlen környéken jársz, szánj néhány percet a Google Térkép vagy más navigációs alkalmazás használatára. Jegyezd meg, hol találhatóak a legközelebbi éjjel is működő helyek, ahová bemehetsz. Ez a fajta helyismeret segít abban, hogy mindig magabiztosan mozogj, és tudd, hová fordulhatsz, ha veszélyt érzel.

Benzinkutak

Egy benzinkút is jó választás lehet, ha veszélyt érzel. Itt is több alkalmazott van, ráadásul éjjel általában férfiak, no meg a tankolni érkező autósok. Így több szemtanú is jelen lehet, ami növeli a biztonságérzetedet.

Tipp: A biztonsági kamerák felvételei később segíthetnek a hatóságoknak.

Gyorséttermek és kávézók

Sok gyorsétterem és kávézó éjjel is nyitva tart, és internetkapcsolatot, telefontöltési lehetőséget is biztosítanak, ami vészhelyzetben nagy segítség lehet. Ezek a helyek nemcsak nyüzsgőbbek, de az alkalmazottak is hozzászoktak a késő éjszakai forgalomhoz, így szükség esetén gyorsan tudnak segíteni.

Tipp: Ha ilyen helyre menekülsz, kérj segítséget az alkalmazottaktól, vagy kérd meg őket, hogy hívják a rendőrséget.

Tömegközlekedési csomópontok

A villamosmegállók, buszállomások vagy metrókijáratok is ideális menedékek lehetnének, különösen, ha forgalmasak és jól megvilágítottak, ám a többi utas ritkán avatkozik közbe a konfliktushelyzetekbe. Viszont legalább be vannak kamerázva. Ha menekülnöd kell, egy gyors irányváltással egy ilyen csomóponthoz érve nagyobb eséllyel megszabadulhatsz az üldöződtől.

Legyél tudatos és készülj fel előre! Egy feltöltött telefon vészhelyzet esetén életmentő lehet. Győződj meg róla, hogy a készüléked mindig fel van töltve, és az éjszakai séták előtt ellenőrizd, hogy el tudod-e érni a segélyhívó számokat.

Ha gyanús személyt vagy helyzetet észlelsz, mindig maradj éber és figyelj a környezetedre. Ne feledd, hogy az első néhány másodperc dönti el, hogy elkerülsz-e egy támadást. Ne habozz, ha úgy érzed, valaki követ – fordulj be egy biztonságos helyre, és keress szemtanúkat!

Ha úgy érzed, hogy valaki követ, ne menj egyből haza. Fordulj be egy forgalmasabb helyre, ahol mások is vannak, és ellenőrizd, hogy a követő személy továbbra is figyel-e. Ha igen, hívj segítséget!

Ha veszélyhelyzetbe kerülsz, hangosan kiálts segítségért, vagy próbálj kapcsolatba lépni a közelben lévő emberekkel. Sokszor egy szemtanú jelenléte is elriasztja a támadót.

Néhány applikáció a telefonodra

A bSafe egy népszerű biztonsági alkalmazás, amely valós idejű helyzetmegosztást ad. Riasztást küldhetsz, ha veszélyben érzed magad, és az alkalmazás automatikusan videófelvételt készít a környezetedről.