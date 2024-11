Szagos ruhák, orrfacsaró bűz – Mit tehetünk, ha büdös a mosógép?

Kellemetlen szagok a mosókonyhában, fürdőszobában, dohszagú ruhák – ez annak a jele, hogy a mosógép tisztítását nem halogathatjuk tovább. Több oka lehet a büdös mosógépnek, olykor egészen meglepő dolgok állnak a háttérben.

Ha büdös mosógép, általában a ruhák is kellemetlen szagot árasztanak

Forrás: Shutterstock

Mi az oka annak, hogy büdös a mosógép?

Hajlamosak vagyunk feltételezni, hogy a ruhákkal együtt önmagát is megtisztítja a mosógép, pedig mi sem áll távolabb a valóságtól. Elvégre a mosogatót is rendszeresen átsúroljuk, akkor miért lenne másként a mosógéppel? Az olcsóbb, rosszul oldódó vagy nem megfelelően adagolt mosószerek, öblítők lerakódhatnak a gép csöveiben, amik idővel kellemetlen szagokat eregetnek. Ugyanígy a ruhákból kimosott anyagok is lerakódhatnak az alkatrészek közé.

Sokszor a penész és bepállott víz miatt is büdös a mosógép, gyakran elég egy fél pár zoknit benne felejteni és kész a baj.

Érdekes, de ha túlnyomórészt alacsony hőmérsékleten mosol, közvetve az is büdös mosógépet okozhat, ugyanis hideg vízben nehezebben oldódnak a zsírok, szennyeződések. Hosszabb kihagyás után szintén büdössé válhat a mosógép dobja.

Így előzhető meg, hogy büdös legyen a mosógép

Áporodott szagú ruhákban senki sem szeret járni, de pár apró szokással elejét vehetjük annak, hogy a mosógép büdös legyen. Első, és legfontosabb teendő, hogy minden mosás után hagyjuk nyitva a mosógép ajtaját, amivel elpárologhat a felesleges víz. Alkalmazzunk minőségi mosószert, a kimosott ruhákat pedig azonnal szedjük ki a mosódobból, hogy még véletlenül se pálljanak be.

Természetes anyagokkal is eredméynes lehet a mosógép tisztítása házilag,

Forrás: Shutterstock

Mit tegyek, ha már büdös a mosógép?

Minden törekvésünk ellenére lekerülhetetlen, hogy időnként be ne iktassuk a mosógép tisztítását. A legtöbb készüléken található egy külön tisztító program, ami általában 90 fokon mossa ki a gépet. Ehhez célszerű külön erre a célra kifejlesztett mosógép-tisztító szereket beszerezni, melyek bármely háztartási boltban elérhetők.

Létezik egy hack, mely arról szól, hogy mosógép tisztítása mosogatógép tablettával történik, ami a tapasztalatok alapján nem csak a szagok, de a penész ellen is felveheti harcot. A mosógép tisztítása házilag azonban természetes anyagokkal is eredményes.

Mosószódás vagy ecetes oldattal érdemes elindítani egy mosást úgy, hogy azokat a mosószer helyére adagolod. A mosógép tisztítása szódabikarbónával régóta bevált módszer, melyhez nem kell mást tenni, mint fél csésze szódabikarbónát önteni a mosógép dobjába és elindítani a legmagasabb hőfokú programot. Elül töltős mosógépeknél gyakran a gumi tömítés ereget szagokat, ilyenkor pedig ecettel ajánlott átsúrolni a kérdéses felületet.