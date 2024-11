Ékszerek bűvöletében: családi ötvösműhely készíti a milliomosok ékszereit

Az arany a légértékállóbb anyag. Nem véletlen, hogy a befektetések jelentős része is aranyban van. Napi árfolyamtól függően egy kiló arany nagyjából 25 millió forintba kerül, nyilván egy ékszer kap drágaköveket, és a munkadíj is növeli az árat, de még így is megéri ékszerbe fektetni.Az árfolyam az elmúlt tíz évben két és félszeresére nőtt, vagyis míg 10 éve 10000 forint volt 1 gramm arany, most 25 ezer forintba kerül. Nyilván függ a karátszámtól, és az ötvözőanyagtól, de arányaiban ennyit drágult, tehát aki tíz éve befektetési aranyat vett, az szépen keresett rajta