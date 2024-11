Vágott vagy gyökeres fenyőt válasszunk? - A szakember szerint így dönts!

Minden karácsonykor felmerül a kérdés: vágott vagy cserepes fenyőt válasszunk. Ha még nem sikerült döntened érdemes megfogadnod Megyeri Szabolcs kertészmérnök tanácsait.

A vágott és a gyökeres fenyő is a karácsony éke lehet

Forrás: Shutterstock

Vágott vagy cserepes fenyő? Attól függ...

Ahol gyerekek is vannak, és a fenyő még január közepén is a nappali dísze, oda mindenképpen vágottat állítsunk! A dézsásnál kedvezőbb ára van, és akár hetekig is megőrzi szépségét.

Alapszabály a tesztelés

Ha nem szeretnénk, hogy még szilveszter előtt megkopaszodjon a karácsonyfa, ellenőrizzük a frissességét. Minél szárazabb, kiszáradtabb, annál hamarabb hullatja le tűleveleit. Hajlítsuk meg a leveleket az ujjbegyünkkel, majd hirtelen engedjük el. Akkor megfelelő a nedvességtartalma, ha a levél "kirúgja" magát, visszapattanva kiegyenesedik. A hajtásvéggel is végezzük el ezt a próbát.

Hogyan válasszunk?

A tűlevelek és hajtások vizsgálatán túl végezzük el az ütögetőpróbát. A törzset megmarkolva, a fát egyenesen tartva erőse csapjuk néhányszor a földhöz. Ha peregnek a levelek, akkor túl száraz, és nem szabad megvásárolni. Érdemes a vágott fenyőt függőlegesen tartva körbeforgatni, hogy lássuk minden oldalról dús, szép kiállású-e.

Kérjünk segítséget

A vásárláshoz vigyük magunkkal a fatalpat. Rögtön ellenőrizhetjük, hogy illeszkedik-e a törzs a tartóba, és megkérhetjük az eladót, hogy faragja hozzá. Ez csupán pár száz forintunkba kerül, de érdemes erre áldozni, hiszen jelentős vesződségtől kíméljük meg magunkat.

Előzzük meg a takarítást

Vigyünk magunkkal egy régi, rossz pokrócot vagy lepedőt, esetleg festésnél használatos védőfóliát. A fenyő az autó belterét könnyen összepiszkolhatja, és ragacsos gyantával szennyezheti be.

Spórolhatunk a minőségen

A szentestéhez közeledve egyre gyérebb a választék. Az utolsó napokban szép fát már csak nagy szerencsével lehet találni, viszont ilyenkor az árak is szelídülnek.

Szállítása egyszerű

Ne feledjük a fát hálóval vagy madzaggal becsomagoltatni, hiszen könnyebben lehet így szállítani, és a pakolás során az ágak, hajtások nem törnek le. A dézsás fákat nem lehet elfektetni a hátsó ülésen, így nehezebb a hazaszállításuk, de utána a kertünk hosszú életű díszei lehetnek.