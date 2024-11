Ez a férfi több mint száz gyereket nemzett világszerte – Így történhetett ez meg

A férfi ellen felhozott vádak súlyosak, hiszen donorsága kockázatot jelent egy olyan kis országban, mint Hollandia, ahol Meijer jelentős spermaadományt biztosított. A férfi génjein több száz, de egyesek szerint, akár 3000 gyermek is osztozhat, ami azért aggasztó, mert így megeshet a rokonságban lévő, közös génekkel rendelkezők közötti házasság. Erre azért is van esély, mert kiderült, hogy Meijer 3 utóda is ugyanabba az óvodába járt egy holland városban.

A holland orvosi irányelvek szerint egy donor 25 gyermeket nemzhet, mert így elkerülhető a vérfertőzés és a pszichológiai problémák, de aki ezt túllépi sem követ el bűncselekményt.

Következmények

Meijert 2017-ben tiltotta el a spermaadományozástól a Holland Szülészeti és Nőgyógyászati Társaság, pénzbírságot kapott, és megsemmisítették az eddigi adományait a spermabankokban.

Az érintett családok többsége betegség és sterilizálás miatt használta a spermabankot, így nem tudtak róla, hogy előfordulhat ilyen. Viszont az elmúlt években egyre több féltestvért találtak közösségekben, végül létrejött egy internetes közösség, amelyben több mint 150 Meijer gyermeket nevelő szülő van, akik egy szervezethez fordultak segítségért, hogy felkutassák a férfi adományozásaiból fogant többi gyereket.