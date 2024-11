Ide utazz, ha havat akarsz mutatni a gyereknek!

Ha egy gyerek egyszer hóval találkozik, és ráérez a hógolyózás, hóemberépítés és szánkózás ízére, utána minden télen meg akarja tapasztalni. Valljuk be, ha valami minket, felnőtteket is visszarepít a gyerekkorba, felhőtlen boldogságot okozva, az a szánkózás, még akkor is, ha nem minket húznak, hanem mi vagyunk, akiknek húzni kell a boldogan nevető kölköt. Már csak ezért az élvezetért is érdemes a gyereket olyan helyre vinni, ahol ezeket a havas élményeket átélheti.

Nincs az a gyerek (és felnőtt), aki ne imádná a havat

Forrás: Shutterstock

Kis szerencsével csak a Normafáig kell elmenni a gyerekkel a hóért

Ha Budapesten éltek, nagyon messzire nem kell mennetek, ha havat akartok mutatni a kölyöknek, feltéve, hogy esett legalább egy kevés. Ám viszonylag biztosra Bánkúttal mehetsz, ahol a síközpont része a 170 méter hosszú szánkópálya, mely hatalmas élmény gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt.

A szomszédos Szlovákia és az egyik legnagyobb sípályája is vár rátok

Donovaly alig több mint 200 km-re van Budapesttől és Szlovákia egyik legnagyobb síterepe, ráadásul kifejezetten gyerekbarát. Az Alacsony-Tátra és a Nagy-Fátra ölelésében fekvő központ elsősorban a síelőknek kedvez, de ha csak kirándulnánk, a környéken számos útvonalat járhatunk be.

Ha a gyerek már viszonylag stabil sítudással rendelkezik, irány Ausztria!

Kicsit hosszabb autózással érhetitek el az osztrák Katschberget, ami már több napos utazást követel, hiszen a kb. 6 órás utazás másképp nem érné meg. Síelni tudó gyerekek szempontjából az egyik legjobb választás, de ha csak a szánkó jöhet szóba, akkor sincs ok kesergésre, hiszen a közeli Gamskogelhüttében másfél kilométernyi pályán van lehetőség a lecsúszásra. A hó itt szinte biztos, s noha lényegesen több szervezést igényel, kárpótol érte a felejthetetlen élményeket kínáló helyszín.