Nőként gyakran megtanuljuk, hogyan rejtsük el testünk természetes működésének jeleit – különösen akkor, ha valami „kellemetlenről” van szó. Az intimfertőzések, például a hüvelygomba, nemcsak fizikai diszkomfortot okoznak, de sokakra lelki terhet is rónak: szégyent, szorongást, sőt önutálatot is okozhatnak. Pedig ezek a problémák rendkívül gyakoriak – a nők mintegy 75%-a élete során legalább egyszer megtapasztalja a hüvelygombát, és minden tizedik nőnél visszatérő formában jelenik meg. A test ilyenkor jelez, segítséget kér.

A testünk nem ellenség, hanem szövetséges

A tested nem ellened dolgozik – épp ellenkezőleg. Az egészségeddel kapcsolatos tünetek nem büntetések, hanem üzenetek, amelyek arra hívják fel a figyelmet, hogy valami kibillent az egyensúlyból. A hüvelygomba például sok esetben az antibiotikum-használat, a hormonális változások, a stressz, az étrend vagy túlzó higiéniai szokások miatt alakul ki. Nem „személyes kudarc”, hanem reakció az életmódunkra.

Amikor ezt megértjük, elkezdhetünk másként viszonyulni a testünkhöz – nem ellenségként, hanem partnerként, akivel közösen dolgozunk a jóllétünkért.

Ez a kapcsolat az önbizalom és az intimegészség között

Az intim jólléttel való törődés túlmutat az egészségügyi szempontokon. Azok a nők, akik nyíltan beszélnek az ilyen jellegű problémákról – legyen szó nőgyógyászati vizsgálatokról, hüvelyflóráról vagy éppen hüvelygombáról –, általában tudatosabbak, kiegyensúlyozottabbak és magabiztosabbak. Hiszen nem a tökéletesség, hanem az önismeret és az önelfogadás tesz igazán erőssé.

A gátlásosság és a titkolózás ezzel szemben elszigetel, és azt az érzést erősíti, hogy a testünk szégyellnivaló, „hibás”. Ezt a körforgást csak úgy törhetjük meg, ha megtanulunk nyíltan, őszintén és toleránsan kommunikálni önmagunkkal – és más nőkkel is.

A megelőzés a legjobb öngondoskodás

A visszatérő hüvelygomba nem csupán kellemetlen, hanem gyakran az életminőséget is negatívan befolyásolja, ahogyan az életminőség romlása is okozhat hüvelygombát. Ez azt jelenti, hogy lelki szinten is tehetünk a megelőzésért.