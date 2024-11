Nagyon aggódnak a turisták a Bakonyban: medve jelenlététől tartanak

Mivel többször is felröppentek a közelmúltban olyan hírek, mik szerint medve jelent meg hazánkban, a Bakonyban kirándulni kívánók sorra érdelődtek aggódva arról, hogy azon a területen is észlelték-e az állatokat.

Medve a Bakonyban? Aggódnak a turisták

Forrás: Shutterstock

Van medve a Bakonyban?

A közelmúltban bejelentett medveészlelésekről kiderültek, hogy nem valósak, ettől függetlenül többen is érdeklődtek arról, hogy vajon a Bakonyban megjelentek-e az állatok. A VEOL információi szerint több zirci, turisták fogadásával is foglalkozó intézményt kerestek meg ezzel a kérdéssel, most pedig megérkezett a megnyugtató válasz:

„A Verga Veszprémi Erdőgazdaság Zrt.-nek nincs tudomása medve jelenlétéről – saját szakkezelt területeink vonatkozásában – a Bakony területén. Kollégáink, akik rendszeresen járják a környéket, medve jelenlétére utaló jelet nem találtak, valamint a környékbeli vadgazdálkodóktól sem kaptak erre irányuló információt" - írták, tehát úgy tűnik, aggodalomra egyelőre nincs ok.