Vadregényes kirándulóhelyek: ismerd meg Magyarországot!

Pécs, a kilátók hazája

Ha Pécs környékén jártok, érdemes végigmenni a Rotary -tanösvényen. A néhány kilométeres túra a Mecsek legfontosabb területét öleli körbe. Út közben több kilátót is találtok, a legfontosabb a Misina hegy tetején lévő TV-torony, aminek a tetején hangulatos étterem működik. Tiszta időben mesés kilátás nyílik a környékre. Ugyan a messze földön híres medvehagymát csak kora tavasszal lehet szedni, de a táj szépsége mindenért kárpótol. Ha teljesítettétek a túrát, irány Kővágószőlős! Rövid, kissé meredek túraútvonal vezet a Babás-szerkövekhez. A magaslatról csodás látvány a naplemente, tiszta időben pedig akár Orfűig is el lehet látni. A mesterséges tavakon hangulatos SUP-túrát tehettek, ha nyugalomra vágytok, viszonylag kevés a turista.

Tipp: Ha belefér az időtökbe, nézzétek meg Abaligeten a cseppkőbarlangot.

Balaton-Felvidék, kalandozás a falvak között

Ha meguntad a napozást a parton, fedez fel a környéket! A Balaton-kör útvonalán akár kerékpárral is végigtekerhetsz, de ha klasszikus gyalogtúrára vágysz, akkor is neked találták ki ezt a tájat. Balatonalmáditól Füreden át egészen Badacsonyig kis falvakon keresztül vezet az út, a túrázókat mindenütt szívesen látják. Történelmi templomok, hagyományos felvidéki házacskák szegélyezik a túraútvonalat, ami sok helyen szőlőültetvényeken át vezet. A kilátókban a bátrabbak függőágyakon töltik az éjszakát. Érdemes elolvasni a települések történetét is, hiszen rengeteg legenda kapcsolódik hozzájuk. Szigliget felett pedig megtaláljátok az ország egyetlen olíva ültetvényét. A Balatoni tájak és ízek csodálatos élményt kínálnak.

Tipp: Ha elfáradtál, szinte minden településen van vasútállomás. Az utat vonattal is folytathatod.

Börzsöny: kanyargó patakok, nyitott udvarok

A Börzsöny önmagában is megér néhány napot. Kisvasúttal lehet eljutni Királyrétig, innen több irányba is el lehet indulni könnyedén, akár gyalog is. A kis nógrádi falvak között kanyargó erdei utak vadregényes tájakon át vezetnek. A tájat északról az Ipoly folyó határolja, ha van időtök, akár kajakkal, kenuval is lehet túrázni a csillogó szalagként tekergő vízen. A falvakban sok helyen sütnek kemencés lángost, főznek házi lekvárokat, amiből kóstolót is lehet kérni. Ha pedig elfáradtatok, a Kemence patak partján pihenhettek a hűvöst adó fák alatt. Ha szemfülesek vagytok, a perőcsényi erdőben megtaláljátok a régi kisvasút romjait. Szép helyszín a közös fotókhoz.