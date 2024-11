Menedékházak – Ezeken a helyeken ingyen szállhatsz meg

A bivakházak, más néven menedékházak vagy bivakok, egyre népszerűbbek Magyarországon a természetjárók körében. Ezek a kicsi, egyszerűen felszerelt, gyakran elzárt területeken található építmények ideálisak azok számára, akik szeretnék elkerülni a nagyobb turistaházak nyüzsgését, és közelebb kerülni a természethez. Az alábbiakban bemutatjuk a legjobb bivakházakat Magyarországon, amelyek különleges élményt nyújtanak az outdoor szerelmeseinek.

Menedékházak az erdőben- gondoskodás a turistákról

Forrás: Shutterstock

Menedékházak: vadregényes gondoskodás a turistákról

1. Prédikálószéki kilátó

Prédikálószék- a kilátó menedékházként is működik

Forrás: Shutterstock

A Visegrádi-hegységben található Prédikálószék Magyarország egyik legszebb kilátópontja, ahonnan lélegzetelállító panoráma nyílik a Dunakanyarra. A közelében található kilátó bivakházként is működik, lehetőséget biztosít a kirándulóknak, hogy itt töltsenek egy éjszakát, és a természet közelségében élvezhessék a napfelkeltét vagy a csillagos eget. A kalandvágyók akár a kilátó felső szintjén, függőágyban is tölthetik az éjszakát. Ébredjetek időben, hogy láthassátok az ország legszebb napfelkeltéjét! A kilátón webkamera is van, így indulás előtt leellenőrizhetjük az aktuális időjárást.

2. Csingervölgyi olvasókabin

Csinger-völgyi olvasókabin Forrás: MOME

Ajka mellett, a Csinger-völgyben bújik meg az ország talán legkülönlegesebb bivakháza, ami egy könyvtárra emlékeztet. A kabin ötlete a MOME (Moholy-Nagy Művészeti Egyetem) diákjaitól származik, akik 2022-ben egy hét leforgása alatt építették meg a 6 méter hosszú és 5 méter magas, de csak 1,5 méter széles fakunyhót. Az olvasókabinban van ugyan lehetőség egy éjszakát eltölteni, de ami a legfontosabb, a könyvrajongók nagy örömére itt olvasással is el lehet tölteni néhány órát. A bivakház falain ugyanis könyvespolcok vannak, rengeteg könyvvel.

3. Börzsöny – Bakancsos kunyhó

Bakancsos kunyhó: a Börzsöny menedéke a fák között bújik meg

Forrás: Shutterstock/Copyright (c) 2021 Martchan/Shutterstock. No use without permission.

A Kék túra börzsönyi szakaszán Márianosztától nyugatra a turistaútvonal mellett található egykori favágókunyhó most bivakházként funkcionál. A ház akár egy többnapos túra kiindulópontja lehet, a környező erdők, völgyek remek túraútvonalakat kínálnak. A bivakház nemcsak menedéket nyújt az időjárás viszontagságai ellen, de lehetőséget ad arra is, hogy a túrázók teljes mértékben elmerüljenek a hegyek csendjében. A táborhely alkalmas sátorozásra is, van tűzrakóhely, asztal és pad az étkezéshez, forrásvizet pedig két kilométerre a Vasutas forrásnál találhatnak a kirándulók.