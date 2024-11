Egyszerűen összeállítható

A szerkezetét tekintve léteznek pántos és beakasztós konstrukciók. Előbbinél az ágakat esernyőszerűen kell kihajtogatni, míg az utóbbinál egyesével, színkód alapján kell a törzsre illeszteni. Látványban nincs különbség köztük, de a pántos szerkezet felállítása valamivel gyorsabb.

Csalhatunk a mérettel

Ha úgy látjuk, hogy a fenyő túl nagy helyet foglal el a szobában, az ágak hajtogatásával csalhatunk a mérettel, sőt a beakasztós ágú fenyőknél bizonyos ágakat kihagyhatunk, és ezzel helyet nyerhetünk a szobában.

Nem sértik fel a padlót

Minden műfenyőhöz tartozik karácsonyfatalp: a kisebbeket legtöbbször műanyag lábbal értékesítik, míg egy magasabb fa esetében már fémláb vagy műfenyő talp kell, hogy ne dőljön el, így a gyerekek, házi kedvenceink is biztonságban lesznek. A prémium minőségű fák fémlábait legtöbbször műanyaggal is ellátják, hogy a padlót ne karcolja meg.

Kedvünk szerint színezhetjük

Jelentősen megkönnyíti a dekorálást, ha olyan fát veszünk, amely ágain fényfüzér is található. Ha szeretnénk különlegesebb hangulatot adni a karácsonyfának, az alap fényfüzér mellé nyugodtan feltehetünk egy dekorfüzért is. Választhatunk telefonos applikációval vezérelhető fényfüzért is, amivel kedvünkre színezhetjük a karácsonyfánkat.

Kis helyen is elfér

Míg egy élő fa gondozást igényel, a műfenyő esetében semmi feladatunk nincsen. Az ünnep elteltével csak szét kell szerelni, és becsomagolva elpakolni jövő karácsonyig. Összehajtogatva tárolhatjuk az eredeti dobozában, de vásárolhatunk hozzá egy erre a célra gyártott táskát is, amiben tárolva megóvhatjuk a szennyeződésektől.

Tisztítsuk meg a portól

Ha egész évben a pincében vagy a padláson áll, a felállítás előtt érdemes megtisztítanunk. Óvatosan törölgessük át egy nedves ronggyal a leveleket, majd várjuk meg, míg megszárad. Akár egy sűrített levegős spray-vel is megtisztíthatjuk a portól.