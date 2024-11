Tudtad? Ezeket a neveket nem adhatod a gyerekednek ma Magyarországon!

469 kérelem érkezett a szülőktől egyedi keresztnevek engedélyezésére 2023-ban. Ezekből a Nyelvtudományi Központ 70 lány és fiú nevet fogadott el, miközben az uniszex neveket elutasították. A Magyarországon válaszható lány-és fiúnevek száma ezzel 4570-re nőtt.

70-nel nőtt a Magyarországon engedélyezett keresztnevek száma.

Forrás: Shutterstock

Ezeket a neveket nem fogadták el

Raátz Judit, a Nyelvtudományi Központ tudományos főmunkatársa szerint a török eredetű nevek nagyon népszerűek voltak, a török sorozatoknak köszönhetően, mint az Ájlá és a Nazir. A Lolka és a Nia mesealakoktól kölcsönzött neveket is gyakran kérik a szülők.

A 469 beérkezett kérelem közül a Központ nem fogadta el az uniszex neveket, mint például a Baran és a Dzsánszu. A kettős keresztnév-javaslatokat, a kirívóan egyedi neveket és a becenévi alakokat is elutasították, így a Csillagfény, Pumba, Jézus és Szentistván sem lehet a gyerekünk neve.

Egyes nevek rövidült alakjai, például Dárisz, Korbin, Tiágó, új kettős keresztnevek, mint az Emilin, Annarózsa, és irodalmi névalakok, mint a Galahad, Legolasz, Szmilla és Zaira is felkerültek az engedélyezett nevek listájára.

Az új lány nevek listája

Ájlá, Ancsa, Annarózsa, Bojka, Dorita, Dragana, Eleonor, Elora, Emilin, Girdiána, Ili, Kaori, Kikerics, Knevnevjókó, Lile, Linell, Lisza, Mádhuri, Mei, Nabi, Paldzom, Serina, Sosána, Söván, Szmilla, Teca, Zaira, Zenda, Zília.

Az új fiúnevek listája

Berk, Dárisz, Gábris, Galahad, Klinton, Korbin, Legolász, Náel, Nazir, Pipó, Saif, Szigurd, Sztoján, Szvjatoszláv, Tiágó.

Korábbi évek legnépszerűbb nevei

2023-ban a legnépszerűbb nevek a lányok körében a Hanna, Anna, Luca, Zoé és Léna voltak, de a listán szerepelnek a Lara, Szofia és Kamilla, valamint Lilien nevek is. A fiúk körében legtöbben a Dominik és az Olivér neveket kapták, de a Levente, Máté, Marcell, Bence és Milán is a top 10-ben van. A legnépszerűbb nevek között szerepel a Nolen, Nimród és Benett is.

A 2024-es teljes lista még nem érkezett meg, annyi biztos, hogy egy igen különleges névvel bővült már idén is a lánynevek köre: egy igen különleges nevet is engedélyeztek, ez pedig a Nármin, aminek jelentése puhaságot és tisztaságot jelent- írta meg a vaol.hu.