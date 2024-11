A pezsgőkészítés szépsége és technikái: minden, amit tudnod kell erről az italról

Tank Módszer (Charmat-módszer)

Az alapbort nagy tartályokban erjesztik, és itt zajlik le a második erjedés is. Ez a módszer ideális az olyan illatos, gyümölcsös pezsgők elkészítéséhez, mint amilyen a Prosecco. Ez gyümölcsösebb ízeket eredményez, és költséghatékonyabb.

Méthode Ancestrale

Egy tradicionális, rusztikusabb módszer, amely egyetlen erjedési szakaszt használ. A bor még erjedés közben kerül palackba, és ott fejezi be az erjedést. Az eredmény gyakran természetesebb, kevésbé szűrt pezsgő.

Hogyan alakítják ki a pezsgő végső ízvilágát?

A pezsgőkészítés során számos fontos lépés határozza meg az ital végső karakterét, aromáit és édességét. Két ilyen eljárás a degorzsálás (franciaul dégorgement) és a dosage. Ezek a folyamatok kulcsfontosságúak a palackozott pezsgő végső ízvilágának és minőségének kialakításában.

Amikor a pezsgő elkészül, a második erjedés a palackban történik, amely során az élesztősejtek – ezt a maradékot nevezzük seprőnek – természetes módon elpusztulnak és a palackban összegyűlnek. Mivel a seprő nem kívánatos a végső italban, ezt el kell távolítani, ami a degorzsálás során történik.

Ennek során pezsgős palackokat fokozatosan fejjel lefelé (nyakukkal lefelé) helyezik el, majd lassan és fokozatosan forgatják őket, hogy az elhalt élesztősejtek a palack nyakába gyűljenek.

Miután a seprő az üveg nyakába került, a nyakat lehűtik, hogy az élesztő egy fagyott dugóban összesűrűsödjön, ezután gyors mozdulattal eltávolítják a palack tetejét (korábban manuálisan, ma már gyakran gépi úton), és a nyomás segítségével a fagyott seprőtartalom távozik.

A folyamat után a palackban lévő pezsgő tiszta lesz, de mivel a degorzsálás során kis mennyiségű pezsgő is távozik, az elveszített folyadékot pótolni kell. Itt lép be a következő fontos eljárás, a dosage. Ez a pezsgő készítése során az a lépés, amikor a palackhoz hozzáadnak egy úgynevezett "liqueur d'expédition" nevű keveréket, amely borból és cukorból áll. Ez az ital édességi szintjét, valamint bizonyos esetekben az aromáit is befolyásolja.