Sellők, szirének, nimfák – Uszonyos mítoszok a világ körül

Sellők - legenda és valóság

Hogy milyen mélyen a néphitbe ivódott a sellők legendája világszerte, jól példázza, hogy sokan mind a mai napig keresik, hol a bizonyíték a sellők létezésére. Már az ókori tengerészek is tettek említést sellőkkel való találkozásról, de Kolumbusz is feljegyzett hasonló kapcsolatfelvételt. Ennél sokkal érdekesebb, hogy még napjaikban is érkeznek jelentések sellő-észlelésekről, legutóbb 2022-ben Izraelben véltek hableányt látni.