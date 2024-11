Egyszerű, de nagyszerű tipp: így nyisd ki a borítékot, hogy a levél ne szakadjon szét

A közösségi média tele van okos és trükkös emberekkel, akiknek köszönhetően zseniális módszereket próbálhatunk ki, az élet szinte minden területén kaphatunk tanácsokat. Akiknek a borítékok felbontása okoz gondot, most figyeljenek, mert egy Instagram-felhasználó tippjével értékes időt spórolhat meg, mondjuk a szétszaggatott levelek ragasztgatásával (is).

Egy egyszerű tipp segítségével úgy nyithatod ki a borítékot, hogy a levél közben ép marad

Forrás: Shutterstock



Tipp: nem mindegy, melyik oldalán nyitod fel a borítékot

A 324 ezer követővel rendelkező @jeffandlaurenshow nevű felhasználó egy nemrég közzétett online posztban mutatott be egy ügyes trükköt. A videón bemutatja, ahogy valaki ügyesen letépi a boríték egyik sarkát, majd egyenes vonalban simán tépi tovább. Ez a technika lehetővé teszi, hogy a borítéknak csak az egyik oldala mentén, finoman nyisd ki a borítékot, így elkerülheted, hogy a tartalma megsérüljön.

A módszer lényege tehát, hogy bár a lezárásnál bontjuk meg a borítékot, de csak az egyik oldalán, egy kis szakaszban tépjük vízszintesen, utána lefelé nyitjuk tovább. Sokan megdöbbentek, eddig miért nem így csinálták, miért ragaszkodtak ahhoz a módszerhez, hogy ahol le lett zárva, ott tépkedik, aminek köszönhetően sokszor a leveleik is megsérülnek. Ahogy mindig, most is akadtak fanyalgók, akiknek nem tetszik a tipp, mert így a boríték lesz indokolatlanul sérült. Ám, hacsak nem használtboríték-gyűjtő valaki, egyet fog érteni azzal, hogy a borítéknak többnyire a tartalma a fontos.