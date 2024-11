7 tipp, ami segít felkészülni az őszi meghűlés ellen

5. Kerüljük a zsúfolt helyeket

Ez a pont szorosan összefügg az előzővel. Ha gyakran járunk tömegbe, természetesen annak is nagyobb lesz az esélye, hogy beteg emberekkel találkozunk, akik már egy kézfogással vagy egy rosszul eltakart tüsszentéssel is átadhatják nekünk a betegséget. Ha ezt szeretnénk elkerülni, járványidőszakban hagyjuk ki a nagyobb rendezvényeket, a tömegközlekedés helyett pedig sétáljunk: ezzel a napi mozgásigényünket is kielégíthetjük, így két legyet üthetünk egy csapásra.

6. Öltözködjünk rétegesen

Az őszi időjárás sokszor kiszámíthatatlan: amikor reggel utunkra indulunk, még a meleg kabátra is szükség van, délután azonban könnyen lehet, hogy már egy vékony pólóban éreznénk magunkat komfortosan. Válasszunk réteges öltözéket, így mindig az időjárásnak megfelelő ruhát viselhetünk, és elkerülhetjük azt, hogy az átizzadt pulóverben kelljen kilépni a szeles utcára.

7. Kerüljük a stresszt

Ezt a tanácsot nem könnyű megfogadni, mégis érdemes átgondolni, hogy mit tehetünk a mindennapjainkban jelen lévő stressz csökkentése érdekében. Ha sokat idegeskedünk, este nehezebben alszunk el, így fáradtan, nyűgösen ébredünk, aminek következtében rosszabbul teljesítünk a munkahelyünkön is, ráadásul az immunrendszerünket is feleslegesen megterheljük.

Ezekben a hónapokban tehát próbáljunk egy kicsit visszavenni a pörgésből: időnként mondjunk nemet a programokra, maradjunk otthon egy bögre forró tea, némi C-vitamin és egy jó könyv társaságában, és engedjük el a mindennapi gondokat – egészségünk meg fogja hálálni a törődést.

