Ne dobd ki, mert a tojáshéj igazi kincs! Íme 5 dolog, amire felhasználhatod

A tojáshéj szinte teljes egészében kalcium-karbonátból áll, amely ugyanaz az ásvány, mint ami a márványban és a mészkőben is megtalálható. Biológiailag lebomlik, de miért dobnánk ki őket, amikor annyi más módon is hasznosíthatók? A tojáshéjnak valójában számos felhasználási lehetősége van, és ezek közül néhány módszert talán még nem is ismersz. Íme 5 ötlet, ahogyan ezeket a tápanyagokban gazdag héjakat felhasználhatod otthon.

Ha a tojáshéj eddig nálad is a szemetesben landolt, a jövőben inkább mentsd meg és használd fel

Mire használható fel a tojáshéj?

1. A tojáshéj remek tápanyag a szobanövényeidnek

A tojáshéj felhasználásának egyik legegyszerűbb módja, ha házi készítésű trágyát készítesz belőlük. Gazdag kalciumtartalmuk miatt a héj ideálisak a dús növekedés elősegítésére, az egészséges gyökerek serkentésére és az általános növényegészség javítására. A tojáshéj emellett segít javítani a növényed talajának minőségét, csökkentve annak savasságát és növelve a lúgosságát.

Így készíts növénybarát trágyát tojáshéjból

Először alaposan öblítsd le a tojáshéjat, hogy eltávolítsd a maradék fehérjét vagy sárgáját, majd hagyd teljesen megszáradni. Ezután törd össze a lehető legapróbb darabokra. Használhatsz sodrófát, mozsarat és törőt, vagy akár egy régi turmixgépet vagy kávédarálót is.

Minél kisebb darabokra töröd, annál gyorsabban bomlik le, és annál hamarabb ad hozzá tápanyagokat a talajhoz.

Végül szórj körülbelül 1 evőkanálnyi zúzott tojáshéjat közvetlenül a szobanövényed talajába. Hozzáadhatod, amikor átülteted a növényt, de egyszerűen egy kis lyukat is áshatsz nekik, vagy rászórhatod a talaj tetejére (ha nem zavar, hogy látszik a tojáshéj fehér színe). Ezután locsold meg a növényedet, ahogy szoktad.