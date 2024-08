A tampon nem csak menstruációs eszköz: 5+1 dolog, amire még használhatod

Ha te magad menstruálsz vagy menstruáló személlyel élsz együtt, akkor biztosan van tamponkészleted a fürdőszobádban. A tampon akkor is hasznos lehet, ha éppen nem menstruálsz, hiszen másra is felhasználhatod. Az alábbi ötletekhez akár sérült vagy lejárt darabokat is felhasználhatsz. Különösen a tiszta pamutból készült organikus tamponok jók a következő szépségápolási- és életmódpraktikákhoz.

5 dolog, amire a tampon felhasználható az eredeti funkcióján kívül

Forrás: Shutterstock/New Africa

A tampon használatának 5+1 alternatív és kreatív módja

1. Segít megállítani az orrvérzést

Az elvet már ismered. A tampon megbízhatóan felszívja a sok vért. Ha tehát vérzik az orrod, nyúlj a legközelebbi elérhető tamponért. Semmi sem tudja ilyen gyorsan és egyszerűen elállítani a vérzést.