Luxus a köbön - Ez a világ legdrágább utcája

34 év után először került a világ legdrágább utcája lista élére európai helyszín. A Milánóban található Via Monte Napoleone olyan utcákat előzött meg, mint a londoni New Bond Street, a New York-i Fifth Avenue and a Champs-Élysées Párizsban. Az utca nemcsak az ott található boltok értéke és neve miatt drága, de az ingatlanok bérlése és fenntartáa is nagyon sokba kerül. Összegyűjtöttünk minden információt a luxusutcáról.

A világ legdrágább utcája Milánóban található és sokkal visszafogottabb, mint gondolnád

Forrás: Shutterstock

A világ legdrágább utcája pár perc alatt végigsétálható

A milánói Via Monte Napoleone sokkal rövidebb, mint bármelyik másik luxusutca a világon. A Cushman & Wakefield ingatlancsoport a Main Streets Across the World legfrissebb jelentése szerint a változás és az utca toplistára kerülése „az olasz utcákon a bérleti díjak erőteljes növekedését tükrözi"

350 méternyi luxusbolt

A mindössze 350 méter hosszú utcán a legnagyobb márkák boltjai találhatók, és mindössze pár perc alatt végig sétálható. Ha a Fendi, a Dior és a Valentino márkaneveket lesúrolnák az üzletek homlokzatáról, a milánói Via Monte Napoleone az észak-olasz stílusú főváros átlagosnál valamivel felkapottabb és szebb utcája lenne, mint a többi, ahol a furgonok és a Vespák mellet a Porschék, a turisták és az ott lakók már csak az esztétika kedvéért jelennek meg.

A bérleti díj is luxus

Ami az utcát a lista élére vitte az mindenképp a több tízezer eurós bérleti díj lesz.

A bérleti díjak, amelyek tavaly a második helyre sorolták a milánói utcát a Fifth Avenue után New Yorkban, idén akár a 20 000 eurós négyzetméter árat is elérhetik, ami a jelenlegi eurós árakkal számolva több, mint 8 millió Ft per négyzetméter.

Az üzlet viszont virágzik, ami abból is látszik, hogy tavaly Európa legnagyobb ingatlanügyletében a Kering csoport, akiknek olyan márkák vannak a tulajdonában, mint például a Gucci, az év elején az utca egyik legjobb üzletnek szánt helyszínét vásárolta meg. A new york-i Fifth Avenue-n a bérleti díjak ehhez képest 19 500 euró körül mozognak.

Mit találunk a luxusutcán?

A milánói Via Monte Napoleone a világ legnagyobb márkáinak ad otthon a luxusautók, turisták és ott lakók mellett. Ugyan kisebb, mint a legtöbb luxushotspot, még így is elég hely van az olyan olasz örökség márkáknak, mint a Loro Piana, a Tod’s és a Bottega Veneta, és persze nem szabad megfeledkezni a „legmilánóbb” márkáról, a Versace-ről sem. Az utcán helyet foglal a két, talán legismertebb olasz divatház, a Gucci és a Prada, ráadásul egymással szemben. Mindezen márkák évről évre a Milánói Divathéten mutatják be új kollekcióikat.