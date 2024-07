Az ördög Pradát visel - 2006 után hamarosan megérkezhet a film folytatása

Felröppent a hír, hogy a jelenleg a Disney tulajdonában lévő film folytatását elkezdték fejleszteni, bár ezt az információt hivatalosan még nem erősítették meg. Az eredeti szereplők visszatérése is bizonytalan Az ördög Pradát visel folytatásában. A pletykák szerint azonban a cselekmény leírása arra utal, hogy Meryl Streep és Emily Blunt is újra feltűnik majd, viszont azt nem lehet tudni, hogy Anne Hathaway és Stanley Tucci is részt vesznek-e majd az újabb részben.

Az ördög Pradát visel film három főszereplője: Meryl Streep, Stanley Tucci és Anne Hathaway Forrás: Getty Images/Niki Nikolova

Az ördög Pradát visel kendőzetlenül mutatta be a divatvilág kegyetlen valóságát

A 2006-os sikerfilm története Lauren Weisberger azonos című könyvén alapult, amelyben saját, Anna Wintour, a Vogue szerkesztőjének asszisztenseként szerzett tapasztalatairól írt. A filmben Meryl Streep a Runway magazin Anna Wintourhoz hasonló szerkesztőjét, Miranda Priestlyt alakítja, míg Anne Hathaway és Emily Blunt karakterei, Andrea Sachs és Emily Charlton, a túlhajszolt asszisztensnőit, Stanley Tucci pedig Nigel karakterét alakítja, aki a divatmagazin művészeti igazgatója. Nemrég felröppent a hír és többen is úgy gondolják, hogy Aline Brosh McKenna, a 2006-os sikerfilm forgatókönyvírója dolgozik a folytatáson. Wendy Finerman, az eredeti film producere lesz a film fejlesztője és producere, míg az eredeti rendező, David Frankel tárgyalásokat folytat a visszatérésről - írja a Deadline. Bár Az ördög Pradát visel eredeti szereplőgárdájának visszatérését még nem erősítették meg, a bejelentett cselekményleírás arra utal, hogy Meryl Streep és Emily Blunt is visszatér.

A folytatásról egyelőre még keveset tudunk

A Fox 2000 Pictures - amely az eredeti filmet finanszírozta - a 20th Century Fox 2017-ben bejelentett és 2019-ben befejezett felvásárlását követően a Disney tulajdonába került. A szellemes és remek humorú kultikus film rajongói izgatottan várják a hivatalos megerősítést is a folytatással kapcsolatban. Mindeközben az év elején, 18 évvel a film bemutatója után a SAG-díjátadón Streep Hathawayjel és Blunttal együtt lépett színpadra. A híres trió azért jött össze, hogy együtt adják át a legjobb vígjátékban szereplő színésznek járó díjat, bár Az ördög Pradát visel folytatásában már ezen különleges alkalom után is sokan reménykedtek.