Ebben a hónapban születnek a legvonzóbb emberek

Különböző asztrológiai elméletek szerint a születési hónap sok mindent elárul egy emberről - vajon utalhat a vonzerőre is? Egy friss tanulmány szerint igen, bár a megközelítés kissé ingatag alapokon áll: a tanulmány a legkeresettebb hírességek listájára épül, majd a csillagjegyeket és a születési hónapokat vizsgálva határozza meg azt a hónapot, amelyben a legtöbb vonzó ember születik. Ez biztosan nem ér Nobel-díjat, de a kérdés nagyon izgalmas.

A születési hónap összefüggésben van a vonzerővel.

Forrás: Shutterstock

Megjósolható vonzerő: ebben a hónapban születnek a legszebb emberek

A szépséget nem csak a kinézet határozza meg, hanem a kisugárzás is. A tanulmány szerint azonban van egy hónap, amelyben a legtöbb "szép" ember születik. Ennek meghatározásához az 500 legattraktívabb celeb születési dátumát vizsgálták meg, és arra jutottak, a legvonzóbb emberek áprilisban születnek. A vizsgált személyek közül 60-an ebben a tavaszi hónapban látták meg a napvilágot, például Emma Watson is. Csillagjegyek szempontjából is megvizsgálták a születési dátumokat, és arra jutottak, hogy a legszebbek embereket a Kos, a Bika és az Oroszlán jegyek adják a világnak.