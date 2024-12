A szerencsejáték nem gyerekjáték – Ajándékozzunk felelősen!

A szerencsejáték világa izgalmas szórakozást kínál a felnőttek számára, de a felelőtlen ajándékozás súlyos következményekkel járhat. A gyermekek és fiatalok védelmének érdekében indult el a National Council on Problem Gambling és a McGill Egyetem által a 2000-es évek elején életre hívott Gift Responsibly (Ajándékozz felelősen) kampány. Az European Lotteries támogatásával számos európai szerencsejáték szervező, köztük a Szerencsejáték Zrt. is csatlakozott a kezdeményezéshez 2024-ben is.

A kampány üzenete egyszerű, mégis fontos: a szerencsejáték-termékek nem valók 18 év alattiak kezébe!

Forrás: Szerencsejáték Zrt.

Miért kockázatos a szerencsejáték gyermekkorban?

Kutatások szerint a szerencsejáték-függőség gyökerei gyakran gyermekkorra vezethetők vissza. A fiatalok idegrendszere még fejlődésben van, ezért hajlamosabbak az impulzív döntésekre, és nehezebben mérik fel a kockázatokat. Azok a gyerekek, akik korán kerülnek kapcsolatba a szerencsejátékkal, felnőttként nagyobb eséllyel küzdenek majd szenvedélybetegségekkel.

Sok szülő nincs tisztában azzal, hogy milyen súlyos következményekkel járhat, ha gyermekeik is részt vesznek szerencsejátékban. Gyakori az a hozzáállás, hogy „csak egy kaparós sorsjegyről van szó, mi baj lehet belőle?”. Ez azonban tévhit. A szerencsejáték hatásai sokkal összetettebbek, és egy ártatlannak tűnő ajándék is rossz irányba terelheti a fiatalokat.

Forrás: Szerencsejáték Zrt.

A játék maradjon játék!

A Szerencsejáték Zrt. számára a felelős játékszervezés alapvető fontosságú. Ez nemcsak a jogszabályok betartását jelenti – például, hogy 18 év alattiak számára nem értékesítenek szerencsejáték-termékeket –, hanem aktív szerepvállalást is jelent a gyermekek védelmében. Évente ismétlődő kampányaikkal hívják fel a figyelmet arra, hogy a szerencsejáték nem gyerekjáték.

Fontos, hogy a játék valóban játék maradjon, és ne váljon káros szokássá. A nemzeti lottótársaság ezért minden vásárlóját arra kéri, hogy soha ne vonják be a gyerekeket a szelvények kitöltésébe, a sorsjegyek kaparásába vagy a sportfogadási tippek megadásába.