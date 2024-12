Álomfejtés mesterfokon: ezt jelentik a különféle szimbólumok

Az álmunknak mindig van üzenete, amelyek hatással lehetnek az életünkre, függetlenül attól, hogy ez visszatér vagy csak egyszer felbukkanó álom.

Minden álomnak más jelentése van.

Forrás: Shutterstock

Iszet papnő segítségével utánajártunk, hogy mit jelenthet egy-egy álom

Álomjegyzet

„Sokszor előfordul, hogy felébredünk az éjszaka közepén egy álomból, reggelre pedig már nem is emlékszünk rá pontosan, csupán arra, hogy valami foglalkoztatott minket. De olyan is lehet, hogy mielőtt kikelnénk az ágyból, még fel tudjuk idézni, hogy mit álmodtunk, de később meg már nem. Ez azért van, mert a tudatunk energetikailag már egy másik síkon van. Éppen ezért szoktam javasolni azoknak, akik hozzám fordulnak, hogy tegyenek az éjjeliszekrényükre egy papírt és egy tollat, mert így amint felébrednek, van arra lehetőségük, hogy gyorsan lejegyezzék, amit láttak, tapasztaltak. Hiszen a leggyakrabban visszatérő képeknek jelentőségük van az életünkre, és akár előre is jelezhetnek egy fontos dolgot” - árulja el Iszet boszorkány, főpapnő és mágus.

Lássuk, mit jelentenek a különböző álmok

Vizsgázás: ennek a jelentősége igen sokrétű, de mindenképp arra utal, hogy aki ezt álmodja, az éppen egy fontos életszakasz előtt áll, aminek kapcsán fontos, hogy odafigyeljen, mert az meghatározza az elkövetkező időszakát az életben. Emellett azt is szimbolizálja, hogy az önbecsülésével vannak problémái. Ha valaki megbukik a vizsgán, akkor félelmei vannak az élet számos területével kapcsolatban, például retteg az élet rögös útjától, de főleg megfelelési gondjai akadnak. Amint ezt megvizsgáljuk önmagunkban, és tisztába kerülünk azzal, milyen félelmeink vannak, akkor tudjuk ezeket a területeket erősíteni, és így a jövőben el tudjuk kerülni a kudarcokat.

Repülés: az egyik leggyakoribb, amikor valaki arról álmodik, hogy tud repülni. Ez a szabadság iránti vágyunkat jelenti, és azt, hogy félünk a kötöttségektől. Előfordulhat, hogy valaki családalapítás vagy házasság előtt álmodja ezt, így pontosan arra világít rá, hogy az illető lélekben még szárnyalni szeretni és szabad életet élni, de a tudata viszont vágyik a kapcsolatra. Minden esetben vizsgáljuk meg, hogy mi is az, amit igazából félünk feladni?

Drágakő, ékszer: ha ilyesmiket látunk az álomban az azt jelent, hogyha amit teszünk, bármilyen nagy erőfeszítésbe is kerül, meg lesz a jutalma. Főleg, ha olyankor álmodjuk, ha valaki tervez valami új dolgot anyagi téren. Ez lehet egy új munka, vállalkozás, esetleg egy pénzügyi befektetés. Ne habozzunk meglépni ezeket, mert a jelek szerint biztosan siker koronázza az erőfeszítéseinket. Például, ha valaki gyémántot lát, akkor azt szimbolizálja, hogy vagy neki vagy egy közeli hozzátartozójának valamilyen különleges adottsága van, aminek a révén nemcsak anyagi téren lesz sikeres, hanem ki is tűnik az átlag közül. Ez a tehetség főleg az alkotással lehet kapcsolatban, olyan valami, amit látunk, megfoghatunk, és ettől válik egyedivé valaki.

Arany: sajnos nem a legjobb ómen ezzel álmodni. Betegséget, szegénységet jelez, de sok esetben akár még halált is jelenthet. Mielőtt a halál bekövetkezik, a lelki gazdagságra utal, ami egyfajta felkészülés az elmúlásra. Van egy másik aspektusa is, ha az arany, főleg az aranypénz megjelenik az álmunkban: mindig anyagi szegénységre utal az elkövetkezendő időszakban, ami elkerülhető, ha jobban figyelünk a kiadásainkra.

Nyeremény: ha olyan ember álmodik pénz nyereménnyel (például lottó vagy kártya), aki szűkösen él, akkor az ő életében valóban megjelenik egy nagyobb összeg, amiért nem kell megdolgoznia, ha viszont gazdag ember, akkor őt óvatosságra inti az álom, mert akkor nagyobb összeget is elveszíthet. Emellett, ha csak nyereménnyel álmodunk és nem látjuk a pénzt, akkor arra hívja fel a figyelmünket, hogy legyünk óvatosak, ne kockáztassunk. Fontoljuk meg a tetteinket, amik nagyobb dolgokkal kapcsolatosak.

Ház: biztonságot, védelmet jelez. De ha a ház körül idegen személy van, akkor azt jelzi, hogy valaki a családi békére tör, és egy harmadik személy felbukkanását is mutathatja egy párkapcsolatban.