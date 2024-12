Árulkodó arcvonások - Mi tesz valakit szimpatikussá?

Összefutsz valakivel, és határozottan szimpatikusnak találod, míg valaki más azonnali ellenszenvet vált ki belőled, mielőtt egy szót is szólt volna... Ismerős az érzés? Az embereket ösztönösen az illatuk, az arcvonásuk, a megjelenésük alapján ítéljük meg, minden tudatosságot mellőzve. A szimpátia kérdésében azonban más tényezők is szerepet játszanak!

Az arcvonások akár szavak nélkül és mesélhetnek a jellemünkről.

Forrás: Shutterstock

Mit mutat meg az arcvonás?

Az első benyomást mindig az határozza meg, hogy milyen tapasztalatokat szereztünk a hasonló külsejű emberekkel való találkozásaink során. A fiziognómia tudománya összesen 67, a pozitív és a negatív tapasztalataink által kialakított jellemzőt különböztet meg. A keserűség, a rossz élmények és a rengeteg csalódás például lefelé görbítheti a szánk sarkát, ha pedig makacsságunkban mindig összeszorítjuk a szánkat, akkor erős ráncok fognak megjelenni az orrunk és a szánk szeglete között.

Ugyanakkor legyünk óvatosak, és mindig csak összességükben értelmezzük a jeleket! Közben pedig ne feledjük azt sem: arcvonások titkos nyelve sok mindent elmond másokról – ám rólunk is árulkodik!

Példák a történelemből

A legkorábbi ismert, tudományos igényű értekezést Arisztotelész írta, aki az arcot, a végtagokat, a testtartást, a hajat, a színeket és a hangot abból a célból tanulmányozta, hogy megtalálja az összefüggést az arc- és testjelek, illetve a jellem között.

Hippokratész, az orvostudomány atyja is elkötelezett híve volt a fiziognómiának. Úgy vélte, hogy enélkül nem létezhet orvoslás. Több megfigyelést is tett a vonások és a jellemző betegségek kapcsolatáról: úgy gondolta például, hogy a szem alatti táskák veseproblémára, míg a vastag szemöldök életerőre utal.

Napóleon is hitt a fiziognómia tudományában. Mielőtt hadseregében vezető beosztásra jelölt volna ki valakit, megvizsgáltatta az arcát egy szakértővel.

Az arcforma

Szív alakú: az elbűvölő

Öntudatlanul is vonzza az embereket, gyakran kerül a társaság középpontjába. Tele van melegséggel, kedvességgel és élettel. Jókedve gyakran átragad másokra is. A kollégák kedvelik, és az ellenkező nem tagjai között is nagy népszerűségnek örvend. Lágy, megértő, toleráns személyisége miatt könnyen alkalmazkodik másokhoz.