Donatella Versace arca sokkolta a fél világot: így néz ki most a divattervező - Videó

Donatella Versace arca teljesen átalakult. A világhírű olasz luxusdivatház örökösnője újabb plasztikai műtéten esett át a végeredmény pedig lélegzetelállító.

Donatella Versace újra természetesen néz ki

Donatella Versace már nem plasztikszörny

Donatella Versace néhány nappal ezelőtt este Londonban, Az ördög Pradát visel című musical premierjén jelent meg. A divattervező vörös szőnyeges bevonulása mindenkit meglepett. A plasztiknagyi ugyanis az elmúlt évtizedekben túltolta a szépészeti beavatkozásokat, amelyektől az arca teljesen eltorzult. Most azonban úgy fest, ahogyan egy ennyi idős nőnek festenie kell, végre vannak ráncai és visszatértek a nőies arcvonásai is. A kommentelők szerint akármi is történt, ez a legsikeresebb plasztikai műtéte.

Az olasz divattervezőnő bátyja meggyilkolása után kapott rá a plasztikai műtétekre, amelyektől inkább csak groteszk árnyéka lett önmagának.

