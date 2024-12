Feng shui: a titkos tudás a könnyű mindennapokért

A kínai térrendezés tana azokra a megfigyelésekre épül, amelyek szerint az élet, a természet, a minket körülvevő világ folyamatos változásban létezik, tervszerű egészet alkotva, tökéletes rendszert felépítve. A feng shui nem törvényeket hoz létre, hanem azt figyeli, hogy mi hatja át az életünket, miként működik a környezetünk, milyen kapcsolatban állunk mi, emberek a minket körbevevő világgal.

Egyes talizmánok is elősegíthetik lakásunkban a feng shui áramlását

Forrás: Shutterstock

A feng shui tanai

Szellemi látók

A feng shui tudománya több, mint 5000 éves múltra tekint vissza. A császári dinasztiák külön tanácsadókat alkalmaztak, akik féltve őrizték titkaikat, és nem riadtak vissza a leírt tudás meghamisításától, sőt még a könyvégetéstől sem, ha ezt birodalmi és személyes érdekeik megkövetelték. Fontos tudnunk, hogy a feng shui kezdeti művelői szellemi látók voltak, akik más érzékszerveiket is képesek voltak használni, nem úgy, mint általában a mai ember. A természeti folyamatok mögött érzékelték az isteni világrend működésének titkait, a segítő és hátráltató lények jelenlétét, illetve minőségét. Manapság viszont ezek a képességek már nem velünk születettek, hanem fejlesztést igényelnek. Hosszú évek, évtizedek kitartó gyakorlása révén azonban újraéleszthetőek, aktiválhatóak.

Út Európába

Mára a külföldön élő kínai kolóniáknak köszönhetően Európa- és Amerika-szerte is széles körben ismertté vált a feng shui. Lassacskán nincs olyan könyvesbolt, amelyik ne kínálná tucatjával e téma könyveit, a lakberendezési boltok polcain pedig ott díszelegnek a különféle szélcsengők, kristályok, speciális tükrök, melyeket a tanácsadók javasolnak a különféle térproblémák orvoslására. Sokan éppen emiatt a feng shuit az apró mütyürökkel, ízléstelen giccsek tömkelegével azonosítják. Azt gondolják erről a tudományról, hogy csupán annyit jelent, valaki pénzfüzéreket aggat a kassza fölé a nagyobb bevétel reményében...

Megismerni a belső világ rendjét

A tárgyak elhelyezése természetesen fontos része e tanításoknak, ám aki igazán elmélyed a kínai térrendezés tudományában, azt is megérti, hogyan működik a világ, milyen erők vezérlik, mi az ember szerepe a Földön, megismeri saját belső természetét, feltárul előtte élete küldetése, megnyílik előtte más emberek sorsa, értelmezni tudja a betegségek jelentését és a látszólagos véletleneket. Ez az ősi önismereti módszer, szellemi út segít a környezetben megteremtett rend által megismerni a belső világ rendjét, leküzdeni az örök emberi gyarlóságokat, oldani a magányt, a félelmet, az elszigeteltséget és az önzést. A feng shui által valódi türelemre, szeretetre, önzetlenségre, belső békére és nyugalomra lelhetünk, ha hajlandóak vagyunk időt és energiát áldozni ezen tudás elsajátítására, és merünk változni, illetve változtatni, ha elérkezett mindezeknek az ideje.

Mindent átható erő

A csi a taoista felfogás szerint az az éltető energia, melynek köszönhetően minden folytonosan változik, alakul ezen a bolygón.

A csi által létezünk, s a csi bennünk lakozik. A csi éltet minden Életet Égen és Földön. Aki tudja, hogyan áramoltassa a csit, megőrzi egészségét, és távol tartja magától a bajt.

– szól az ősi szöveg.

Mennyi energiája van?

Születésekor minden lény egy meghatározott csi mennyiséget hoz magával, melyből élete végéig gazdálkodik. Ezt nevezik vese csinek, lévén fizikai síkon a vesénél tárolódik. Képzeljük most el a testünket úgy, mint egy szalonból vásárolt nulla kilométeres autócsodát, melyhez használati utasításként elmondják, hogy milyen üzemanyaggal működik, milyen teljesítményre képes. Ha ennek ellenére nem megfelelő benzint tankolunk, folyamatosan erején felüli sebességre kényszerítjük járművünket, hamarosan gyakori vendégei leszünk a márkaszerviznek. A fizikai testet tekintve a helytelen életmód vezet a csi természetellenesen gyors fogyatkozásához. A távol-keleti orvoslásban az akupunktúra a csi helyes áramlásának helyreállítását célozza meg az energiablokkok feloldása révén.

A feng shui segítségével pedig az az elsődleges célunk, hogy olyan lakókörnyezetet alakítsunk ki, melyben az ott élők éltető energiát nyernek, ezzel megteremtődik számukra fizikálisan is az elégedettség, a belső béke, a harmónia érzése.

A környezet akupunktúrás kezelése

A feng shuit a környezet akupunktúrás kezelésének is nevezik, lévén ezzel a tudománnyal képesek vagyunk meghatározni, hogy egy adott lakás helyiségei mely szervünknek felelnek meg, továbbá az egyes területek a csakráinkkal is párhuzamba állíthatóak. Orvoslásként szolgál a csi megfelelő összegyűjtése, táplálása, szakszerű végigvezetése valamennyi helyen, továbbá a megfelelő szimbólumok, színek alkalmazása az adott életterületeken. A megfelelően kialakított otthon olyan a lakók számára, mint az éltető energiában bővelkedő táplálkozás a test számára. A feng shui fő feladata, hogy egy-két eszközzel a negatív hatásokat kiküszöbölje, megteremtse a lehetőségek áramlását, és persze a kiaknázás módját is biztosítsa. Továbbá segít abban, hogy konkretizálja, mi áll valójában a problémák hátterében, milyen emberi hibákat kell kiküszöbölnünk, világosan felhívja a figyelmet különféle erények fejlesztésére, s ezzel hozzásegít a helyes önismerethez és az állhatatos önneveléshez.

Az első lépések

Mielőtt bármilyen átalakításba kezdenél, mindenképpen iktass be egy nagytakarítást, hiszen a harmónia és így a feng shui alapja is a rend és a tisztaság. A kívánt változások egy részét már azzal is elérheted, ha minden felesleges, használhatatlan, utált tárgyat kidobsz, és közben azt is végiggondolod, az életedben milyen gátló tényezőktől szeretnél megszabadulni.