Földlabdás fenyő, a tudatos választás, vagy mégsem?

Közeleg a karácsony, lassan azok is elindulnak fenyőfát venni, akik mindig a végére hagyják fenyőfa vásárlását. Aki a vágott fenyő mellett dönt sem követ el szentségtörést, hiszen az ünnepek után többféleképpen is újra lehet hasznosítani a kidobásra ítélt karácsonyfát. Ám, aki megteheti, hogy gyökeres fenyőt vegyen, mert van helye később kiültetni, annak érdemes elgondolkodnia a cserepes fenyő vagy földlabdás fenyő választásán.

A földlabdás fenyő jó választás, ha tudod, hogy az ünnepek után mit kezdesz majd vele

Forrás: Shutterstock

Ki válassza a földlabdás fenyőt?

Földlabdás fenyőt, cserepes fenyőt annak érdemes választania, akinek van kertje, és ki tudja ületni, vagy van akkora terasza, ahol néhány évig, egyre nagyobb cserépbe átültetve tartani tudja. A cserepes fenyő ugyanis, ha megkpja a megfelelő gondozást és időben átülteted, elél kiültetés nélkül. Tehát akkor válassz földlabdás vagy cserepes, konténeres fenyőt, ha karácsony után is gondoskodni tudsz róla.

Milyen a jó földlabdás fenyő?

Ma már nagyon sokféle fenyőfát árulnak cserépben. Rengetegfajta közül választhatsz, a lucfenyőtől kezdve a jegenyefenyőn és ezüstfenyőn át a legnépszerűbb típusokig, mint amilyen a nordmann fenyő, más nevén a kaukázusi fenyő vagy a tüskésfenyő. Amit érdemes szem előtt tartani cserepes fenyőfa választásakor, hogy lassan növekvő fajta legyen, és sok éven keresztül karácsonyfaként szolgálgassa a családot. A fenyőfa vásárlásakor arra is nagyon fontos figyelni, hogy van-e teljesen kifejlett gyökérgömbje, mivel ahhoz, hogy túlélje a hőmérsékletingadozást, amelyeknek élete során ki lesz téve, ez az előfeltétele. Azt is érdeme figyelembe venni, hogy a kiültetésnek is vannak határai, hacsak nincs fenyőerdőd, a kertedbe egszen biztosan nem fogsz tudni minden évben újabb és újabb fákat kiültetni. S bár a fenyőfa valóban gyönyörű, elszívja a tápanyagot a talajból, körülötte nem sok minden él meg. Nem beszélve arról, hogy egyes fajták, mint a nordmann, az ezüst vagy a lucfenyő, 20-30 méterre is megnőhetnek az évek során, tehát ebből a szempontból sem mindegy, hova ületed. További szempont, amennyiben egyszerre akarsz földlabdás fenyőt és nagyobb karácsonyfát, hogy például egy kisebb konténeres nordmann fenyőnek is legalább 30 centiméter átmérőjű földlabdával kell rendelkeznie a túlélés érdekében, egy másfél-kétméter magas földlabdás nordmann fenyő maga is, és az alatt lévő föld is sokkal súlyosabb lesz, így az elszállítása sem egyszerű.