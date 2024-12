Így spórolhatsz a fűtésen ablakcsere nélkül

Egekben a gázszámla? A hőszigetelő függöny gyors és olcsóbb megoldást jelenthet, ha nem szeretnénk kicserélni a nyílászárókat, és a meleget is bent tartanánk, hogy kevesebbe kerüljön a fűtés.

A hőszigetelő függöny a fűtés időszakában, de nyáron is hasznos

Forrás: Shutterstock

A fűtés időszakában jól jön a hőszigetelő függöny

Ha huzatosak az ablakok vagy túl nagy az üvegfelület, és akkor is hűvös a lakás, ha be ven kapcsolva a fűtés, érdemes kipróbálni a hőszigetelő függönyt. Jól mutat és a meleget is bent tartja.

Véd a huzat ellen

Első körben meg kell határoznunk, hova szeretnénk tenni a függönyt. Ha régi nyílászáróink vannak, melyek már nem jól szigetelnek, vagy csak szeretnénk hosszabb ideig bent tartani a hőt, akkor érdemes lecserélni a sötétítő függönyt egy hőszigetelő függönyre.

Szabaddá teszi az átjárást

Ha szeretnénk elkerülni, hogy az ajtónyitogatás miatt elárassza lakásunkat a hideg levegő, az ajtó elé szerelt hőfüggöny a megoldás. Választhatunk félköríves formájú karnist, ami nem akadályozza az ajtó nyitását. Ebben az esetben mindig két darabból javasolt elkészíteni a függönyt.

Válasszuk el a tereket

Ha vannak olyan helyiségek a lakásban, amiket kevésbé használunk napközben, akkor térelválasztóként is funkcionálhat. Ezáltal megakadályozzuk, hogy a nem fűtendő területre átszivárogjon a hő. Könnyen mozgatható, egy mozdulattal egybenyithatjuk a tereket. Praktikus lehet az előtér leválasztásához, de garázsunkba, műhelyünkbe is alkalmas a munkaterület elválasztására.

Csökken a zaj

Ha otthonunkban rossz a hangszigetelés, vagy nehezen alszunk el az utcáról beszűrődő zajok miatt, a hőszigetelő függönyök akár 20-30 százalékban csillapítják a zajt. A legjobb hatást a speciális, harmonika alakú függönnyel lehet elérni, ugyanis ez alakjából adódóan akár 40-50 százalékban elnyomja a hangokat.

Nyáron is áldás A speciális függöny olyan hőszigetelő anyagból készül, amely vastagságából és szövettípusából adódóan zárja a hőt. Általában két vastag rétegből készül, melyet kérésre 1 vagy 2 rétegű hőszigetelő anyaggal töltenek. Előnye, hogy nem csak a hideg ellen véd, hanem nyáron is megakadályozza otthonunk felmelegedését.

Redőny helyett

Többféle szín és anyag közül választhatunk. Otthoni használatra legtöbbször gyapjú vagy poliészter anyagból célszerű választani, de léteznek olyan Blackout néven ismert szövetek is, amelyek a hőmegtartó tulajdonságuk mellett sötétítőként funkcionálnak, így akár redőny helyett is használhatjuk.