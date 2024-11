Ruhák szárítása télen - Íme egy mágikus módszer amelyhez se fűtés, se szárítógép nem kell

Az Instagram-felhasználó, akit @livingwiththeevans néven ismernek rengeteg elismerő visszajelzést kapott azért, mert megosztotta gazdaságos módszereit a beltéri ruhaszárításra, fűtés vagy elektromos készülék használata nélkül. Négy különböző módszert is javasolt amivel a ruhák szárítása télen sem növeli meg a kiadásokat, hiszen nem kell hozzá bekapcsolnunk a fűtést.

Ismerd meg a hatékony módszert, amivel a ruhák szárítása télen is egyszerűvé válik.

Forrás: Shutterstock/Pixel-Shot

4 egyszerű tipp amivel megoldható a ruhák szárítása télen

„Más is úgy érzi, hogy ilyenkor elárasztja a mosnivaló? Van szárítógépünk, de annyira drága a használata, és összemegy benne a ruha (főleg a gyerekeké!). Nem engedhetjük meg magunknak, hogy fűtött ruhaszárítót vagy párátlanítót vegyünk.” – fogalmazta meg a problémáját Instagram videója leírásában Nat. Első lépésként azt javasolja, hogy helyezzük a ruhákat egy szárítóra, és ha száraz az idő, tegyük ki a szabadba. „Ha elkezd esni az eső, könnyen be lehet vinni” – jegyezte meg. Ha ez nem működik, a szárítót nyitott ablak közelében is elhelyezhetjük, hogy megakadályozzuk a ruhák dohos szagát. Harmadik tippjeként azt javasolja, hogy tervezz előre, és próbáld meg úgy időzíteni a mosást, hogy az egybeessen a szokásos fűtési időszakoddal.

Azt mondta: „Amikor megy a fűtés, tedd a szárítót egy kisebb helyiségbe, és csukd be az ajtót.” A vastagabb ruhadarabokat pedig függönyrúdra akasztva, nyitott ablak mellett érdemes szárítani, hogy gyorsabban megszáradjanak.

A videója több mint 300 kedvelést és számos hozzászólás érkezett. Egyes felhasználók megjegyezték, mennyire hasznosnak találták a párátlanítót a mosott ruhák szárításában. Az egyik például így írt: „Mi párátlanítót használunk. Csodákat művel.”