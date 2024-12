Hogyan válasszuk ki gyerekeink számára a legmenőbb játékot?

Fejleszti az együttműködést

Fogócska, bújócska, kidobós: az iskolaudvaron ezek még mindig gyakori látványnak számítanak. Ahogy sajnos az is, hogy a nagyobbak összebújva görnyednek a telefon fölé. Nem csoda, hogy utóbbi miatt a klasszikus játékokat is újragondolják...

– Egyre több olyan termék jelenik meg a piacon, ami az AR (augmented reality, azaz kiterjesztett valóság – a szerk.) elvén ötvözik a két világot. Eb­ből mi sem maradtunk ki: a Lego Hidden Side termékcsaláddal egyszerre építhetünk és játszhatunk a figurákkal, valamint egy AR-játékkal – magyarázza Si­ket Lóránt. – Számos egyetemmel dolgozunk együtt világszerte, és oktatási programokat, ajánlásokat fogalmazunk meg a játék fontosságáról. Biztosak vagyunk ugyanis abban, hogy ez nemcsak a szabad­idő felhőtlen eltöltésének egyik legjobb módja, hanem a tanulás egyik leghatékonyabb eszköze is. Játék közben észrevétlenül fejlesztjük azon készségeinket, amelyekre a jövőben egyre nagyobb szükségünk lesz. A kre­ativitás, a problémamegoldás, az együttműködés és a kritikus gondolkodás egyaránt elengedhetetlen a boldoguláshoz.

Népszerűségi kisokos

Az amerikai eladások 30 százalékát a licencelt játékok teszik ki, és ez kihat az egész világra.

Már a mozikban az új Jégvarázs film, és javában dúl a Harry Potter-láz, ne csodálkozzunk hát, ha a játékok világában is megjelennek ezek a figurák.

Emellett még mindig népszerűek a slime, az ooze, a kinetikus homok, a gyurma és az egyéb kézzel formázható anyagok. Ezek egyébként azért hasznosak, mert fejlesztik a kreativitást, a kézmozgást, a finom motorikát.