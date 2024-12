Meghalt a Star Trek színésznője

70 éves korában elhunyt Jill Jacobson. Halálának hírét közeli barátja, Daniel Haray közölte a nyilvánossággal. A halála okát nem árulta el, csupán annyit, hogy a színésznő hosszú betegség után hunyt el.

Jill Jacobson 70 éves korában hosszú betegség után hunyt el

Forrás: Getty Images

Jill Jacobson, a Star Trek és a Falcon Crest sztárja volt

A 70 éves korában elhunyt Jill Jacobsont leginkább a Star Trek: The Next Generation sorozatbeli szerepeiről és a Falcon Crest című szappanoperából ismerhettünk. A színésznő december 8-án hunyt el Los Angelesben, Kaliforniában, a Cedars-Sinai's Culver West Egészségügyi Központban. A tragikus hírt publicistája és régi barátja, Daniel Harary tette közzé és menedzsere, Ben Padua is megerősítette. Jacobson hosszas betegség után hunyt el, Ben Padua az Entertainment Weeklynek adott nyilatkozatában így emlékezett meg róla: „Hihetetlenül szomorúan búcsúzunk gyönyörű, lelkes, vicces, barátunktól, Jill Jacobsontól”.