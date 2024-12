Ha el akarod kerülni a karambolt, ezeket a karácsonyi dalokat ne hallgasd vezetés közben

A karácsonyi időszak nemcsak a meghitt pillanatokról és az ünnepi hangulatról szól, hanem sajnos a fokozott balesetveszélyről is az utakon. Egy friss tanulmány szerint, amelyet a brit One Sure Insurance készített, a karácsonyi dalok hallgatása is hatással lehet a vezetők viselkedésére, és akár balesetveszélyt is okozhat.

A One Sure Insurance kutatása a népszerű karácsonyi dalok BPM-jét (lüktetés/perc) elemezte, és megállapította, hogy Shakin' Stevens Merry Christmas Everyone című dala a legveszélyesebb karácsonyi dal, amelyet vezetés közben játszhatunk. Vannak persze kihívói, de ha nem énekelünk üvöltve az autóban lehúzott ablaknál, akkor legalább a többi embert nem kergetjük halálba a sokszor játszott ünnepi slágerekkel. Karácsonyi dalok - Vezetés közben kifejezetten veszélyesek

Forrás: Roman Samborskyi/Shutterstock Veszélyes karácsonyi dalok listája A kutatás szerint a karácsonyi zenék hatással lehetnek a sofőr koncentrációjára és vezetési stílusára. A gyors tempójú, ritmusos dalok növelhetik a sebességet, míg az érzelmes vagy nosztalgikus számok elterelhetik a figyelmet. A tanulmány elemzése alapján az alábbi karácsonyi dalok a legveszélyesebbek, amelyeket érdemes körültekintően hallgatni vezetés közben: A legveszélyesebb karácsonyi dalok Shakin Stevens: Merry Christmas Everyone Andy Williams: Santa Tell Me Ariana Grande: Wonderful Christmas Time Paul McCartney: Mistletoe Justin Bieber: Underneath The Three Kelly Clarkson: Holly Jolly Christmas Michael Buble: Feliz Navidad Mariah Carey: All I Want For Christmas Is You Jose Feliciano: Santa Claus Is Coming To Town A legbiztonságosabb dalok listája: Brenda Lee:Rockin Around The Christmas Three Nat King Cole: Have Yourself A Merry Little Christmas Sam Smith: Cristmas Time (Don't Let The Bells End) Darkness: Santa Baby Kylie Minogue: White Christmas Ronettes: Santa's Coming For Us Michael Bublé: It's Begining To Lot A Like Christmas Mit tehetsz a biztonságos vezetés érdekében? • Válassz nyugodt dalokat: az alacsonyabb tempójú, instrumentális karácsonyi zenék kevésbé vonják el a figyelmet. • Kerüld az együtt éneklést: bár csábító, a túlzott beleélés csökkentheti a reakcióidőt. • Figyelj az érzelmi hatásokra: ha egy dal túlságosan felkavar vagy nosztalgikus, érdemes más zenére váltani. • Tarts szünetet: ha túl sokat vezetsz, még a karácsonyi zene is monotonitást okozhat.