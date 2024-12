Ezek a legszokatlanabb karácsonyi szokások a világ körül

A karácsonyhoz számos szokás tartozik, amelyek családonként is eltérhetnek, nem beszélve a különböző országok karácsonyi hagyományairól. Ha más népeket nézünk, a magyar karácsonyi szokások – legyen szó díszítésről, étkezésről vagy ajándékozásról – viszonylag visszafogottak. De amíg nálunk sokszor a legapróbb részleteken vitatkozunk, például, hogy mikor díszítsük fel a karácsonyfát, más kultúrákban nem pazarolják az időt ilyen dolgokra. Cipőket dobálnak, takarítóeszközöket rejtegetnek, vagy éppen bizarr ételeket fogyasztanak. A világ tele van olyan karácsonyi hagyományokkal, amelyek nekünk talán furcsának tűnhetnek, de mindegyikük elengedhetetlen része a helyi karácsonyi szokásoknak. Íme egy válogatás a világ legfurcsább és legkülönlegesebb karácsonyi népszokásaiból.

A karácsonyi szokások közül az egyik legnépszerűbb Katalóniában a Tio de Nadal, ami egy kis farönkből készült lény.

Forrás: Shutterstock/BearFotos

A legkülönösebb karácsonyi szokások a világban

Kakiló rönkök: Katalónia

Katalóniában több furcsa hagyomány is létezik, ezek közül az egyik a caga tio, vagyis a „székletet ürítő rönk”. Karácsony előtt két héttel egy mosolygós lényt készítenek egy kis farönkből (Tio de Nadal), amelyet az étkezőasztalra helyeznek. A rönköt minden nap meg kell etetni gyümölcsökkel, dióval és édességekkel, majd szenteste botokkal kell ütni, verni, hogy „kikakilja” a gyerekek ajándékait. Egy másik, szintén széklet témájú katalán hagyomány a caganer, egy kis székelő figura, amely hagyományosan a betlehemekben jelenik meg.

Az utóbbi években a boltban és a karácsonyi vásárokon kapható caganerek szinte bármilyen híresség alakját ölthetik.

A Krampusz: Németország és Ausztria

A német karácsonyi szokások, azon belül is az osztrák-bajor alpin folklórban a Krampusz a Télapó félelmetes barátja, egy ördögi lény, aki a rossz gyerekeket bünteti az ünnepi időszakban. A mitikus félelmetes lény szőrös, patás és hatalmas szarvakkal rendelkezik, és minden évben december 5-én ünneplik több városban Németországban és Ausztriában a Krampusnacht nevű fesztiválon. Az eseményhez gyakran felvonulás is tartozik, ahol százak öltöznek be Krampusznak, és üldözik egymást az utcákon.