Karplasztika a valódi megoldás a „konyhásnéni kar" ellen

Sokak önbizalma csorbulhat akkor, ha szülést vagy nagyobb fogyást követően megereszkedik a bőrük – ez a felkar területére is igaz. Ilyenkor a különböző kétes hírű házi praktikák helyett az a megoldás, ha plasztikai sebészhez fordul az ember.

Szégyelled a karod? Karplasztika a megoldás!

Forrás: Shutterstock

Hogy néz ki valójában a karplasztika?

Szakértő segítségével jártunk utána

Minden plasztikai műtét vágással kezdődik, és heggel végződik, ami sajnos nem elkerülhető. Az viszont nem mindegy, hogy a sebészek hová rejtik el a heget, hiszen fontos, hogy oda kerüljön, ahol a legkevésbé látszik, például a hajlatnál legyen, ne a felkarnál. Többek között zsírszívással szoktuk kombinálni a karplasztikát. A bőr és a zsír közötti réteget megkaristolják, ezáltal a bőr belső rétege összehúzódásra bírja a kollagénrostokat

– kezdte dr. Novoth Béla plasztikai sebész főorvos.

Viszonylag hosszú műtétről van szó

Nagy odafigyelést igényel az operáció, ugyanis a hónaljban futó erek megnehezítik a bőrfelvarrást. Ott futnak át a kart ellátó erek, és fontos vigyázni, hiszen ha fél centivel mélyebbre megy a vágás, az már nagy bajt okozhat. Ezért is fontos a megfelelő, profi szakember kiválasztása.

– A műtét a hónaljárokban történik. A beavatkozást követően három héttel kerül sor a varratszedésre. Ezután hat hétig kompressziós mellényt írnak elő, ami összehúzza a végtagot, mivel a zsírszívás után a bőrt tartani kell valamivel, és odapasszolni az alapjához. Ezáltal a heg is jobban zsugorodik. A kompressziós ruha miatt nem célszerű nyáron elvégezni a beavatkozást, ezért általában az őszi-téli időszakra érdemes időzíteni. Viszonylag hosszú műtétről van szó; két kar esetén akár két és fél órás is lehet. Ráadásul izolálni is nehéz, hiszen a páciens fekszik, én pedig dolgozom. Tulajdonképpen egy kétemberes műtét, ami még kényelmetlen is. Fontos megjegyezni, hogy altatásban történik a beavatkozás, főleg a zsírszívás miatt – mondta a sebész.

Vannak határok, amiket nem lehet átlépni

Esztétikai beavatkozásként tartják számon a karplasztikát, azonban azt sem szabad elfelejteni, hogy a sebészeti műtétek nagy részét inkább pszichés okból kérik, a páciens önbizalmának növelése érdekében.

– Azt kell tudatosítani magában a páciensnek, hogy az elképzelésein felül vannak olyan határok, amiket nem lehet átlépni. Ezért is fontos a megfelelő konzultáció, ahol többek között ezeket is felmérjük. Szerencsére az internet világában már bőven van lehetőség a tájékozódásra, ezért már kész elképzelésekkel jönnek a vendégek – tette hozzá a szakember.