Elmondható, hogy 2024-ben a férfiak is egyre bátrabbak, ha szépészeti beavatkozásokról van szó. Rengetegen próbálják ki a szőrtelenítést, a különböző feltöltéseket, sőt a mellizmuk nagyobbítását is -vagy más férfiplasztikát - egyre többen kérik az orvosoktól.

Manapság egyre népszerűbbek férfiplasztikai beavatkozások

Férfiplasztika?

A páciensek java része inkább az önbizalma növelése végett dönt a férfiplasztika, mellizom-nagyobbítás mellett. Vannak olyan férfiak, akiknél a mirigyállomány megnagyobbodása a leggyakoribb panasz, ami főleg fiatalkorban jellemző. Fontos kiemelni, hogy a női mellnagyobbításhoz képest itt nem szilikont használunk. Leginkább zsírtöltést alkalmazunk, ebben az esetben leszívjuk a saját zsírt valamelyik testtájról (jellemzően a hasról vagy a derékról), és átköltöztetjük a mell­izom­ba.

„Nagyjából két hét regenerációs idő elteltével szabad visszatérni a napi rutinunkhoz”

A férfiplasztika beavatkozás után kötelező regenerációs időt hagyni a szervezetünknek, hogy alkalmazkodjon az új helyzethez. Ebből adódóan fontos pár hetet kibírni különösebb mozgás beiktatása nélkül.

– Ha kiterjedt zsírleszívást alkalmazunk elöl-hátul, utána pedig egyes izmokat megtöltünk, akkor akár négy-öt órás is lehet a műtét. A műtétet követően nagyjából két hét regenerációs idő elteltével szabad visszatérni a napi rutinunkhoz. Nagyjából négy-hat hét múlva ajánlott újra elkezdeni az edzéseket. Mivel egy hosszadalmas, altatásos operációról van szó, ami vérveszteséggel is jár, ezért a szervezetet tisztelettel kell kezelni. Jó, ha a műtétet megelőző időszakban nem gyújt rá az ember, hiszen a nikotin kifejezetten rontja a szövetek vérellátását. Fontos a páciensek vérképe is – árulta el a szakember.

„Irreális elvárásoknak nehéz megfelelni”

Rendkívül fontos már az elején tisztázni, hogy mire vállalkozik az a páciens, aki a mellizma nagyobbítására adja a fejét. Ezért is elhagyhatatlan a részletes tájékoztatás és az orvosi konzultáció, ahol minden esetleges kérdésre választ adnak.



A megfelelő konzultáció azért is fontos, hogy felmérjük az igényeket és a lehetőségeket. Ir­reá­lis elvárásoknak nehéz megfelelni, emellett pedig mindenkit tájékoztatni kell a részletekről, hiszen ez hiába esztétikai műtét, ennek is lehet kockázata, amivel jó, ha már az elején tisztában van az illető

