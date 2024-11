Fél évvel ezelőtt döntött úgy Demcsák Zsuzsa, hogy plasztika sebészre bízza magát, és eltávolíttatja az álla alatt megereszkedett bőrt. A beavatkozásról hosszú posztban számolt be, és azt is megmutatta, milyen most az arca, és hogy nézett ki korábban.

Demcsák Zsuzsa plasztikai műtéten esett át

Forrás: TV2

A műsorvezető egy kisebb sebészeti beavatkozásnak köszöheti, hogy újra elégedett magával. A New Lift feszesítő eljárás során mindössze három bemetszést ejtenek az áll alatt.

„A videóban láthatjátok, milyen változás történt mindössze 6 héttel, majd most, hat hónappal a beavatkozás után. Szerintem elképesztő! Mindössze 3 bemetszést ejtenek az áll alatt, tehát minimális a sebészi beavatkozás. Altatásban történik az eljárás, utána pedig egy hétig kompressziós ruhadarabot kell viselni, de fájdalommentes és dolgozni is lehet már egy nap pihenés után. A valóságos eredmény, vagyis a feszes állív még mindig alakulóban van, hiszen a terület kollagéntermelése most indul meg igazán! Én nem kampányolok a plasztikai beavatkozások mellett - erről mindenki saját maga dönt és ezt tiszteletben kell tartani -, de az biztos, hogy nekem ez igazi önbizalomnövelés volt és volt toka, nincs toka" - írta videója alatt Demcsák Zsuzsa, amit itt tudsz megnézni.