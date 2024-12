Megdöbbentő: loptak Till Tamás sírjáról, a szülők számára fontos dolgot vittek el

Till Tamás 2000-ben tűnt el, a fiú mindössze 11 éves volt akkor. Szülei éveken át reménykedtek abban, hogy gyermekük életben van, nem mondtak le róla. Tamás holttestét nemrég találták meg egy tanyán, a padlóba betonozva. December 5-én vettek tőle végső búcsút. A temetés után a szülők egy plüsskutyát helyeztek el a síron, ez lopták el.

Till Tamás sírja a temetés után

Forrás: Bors

Meggyalázták Till Tamás sírját

Till Tamás szülei a fiú minden születésnapjára és karácsonyra is plüssjátékot vettek fiuknak, ezeket a szobájában őrizték. Ezek közül vittek ki egyet a sírra, amit most elloptak.

„Az összes ajándékot megőriztük. 24 év alatt nem váltunk meg egytől sem. Most a sírra viszünk mécsest, a plüsst majd itthon hagyjuk" - mondta Till Mátyás, a fiú édesapja a Borsnak.

Katalin, a fiú édesanyja a koporsóba is tett egy játékot.

„Katalin a fiunk mellé tette azt a plüsskutyát is, amit Tamáska annyira szeretett, hogy vele is aludt. Most már mindig együtt lesznek. Nem tudom elmondani, mekkora fájdalmat éltem át a halott kisfiam látványa miatt" - tette hozzá az édesapa.