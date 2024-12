Tudtad? Ezeket a zöldségeket télen is elvetheted

Ki mondta, hogy csak jó időben lehet növényeket ültetni? A kertészkedés az év minden napján felemelő tevékenység lehet; az egyik leghatékonyabb módja annak, hogy csökkentsük a mindennapi stresszt és kikapcsolódjunk. Az egyszerű kertészeti feladatok, mint a gyomlálás, ültetés vagy locsolás, mind lehetőséget adnak arra, hogy a figyelmünket eltereljük a feszültségről és feloldjuk a rohanó világ okozta feszültségeket. Az ilyen típusú "mindfulness" tevékenységek javítják a mentális egészséget, mivel segítenek fókuszálni és jelen lenni a pillanatban. Bár a téli kertészkedés különleges kihívások elé állíthat bennünket, a friss zöldségek garantáltan megérik a fáradozást. Ha most ültetsz, tavaszra már élvezheted is az első saját terméseidet!

Forrás: Shutterstock

Ezeket a zöldségeket ültesd el télen, hogy tavasszal szüretelhess

1. Fokhagyma

A fokhagyma az egyik legkönnyebben termeszthető növény, és kifejezetten jól tűri a hideget. A téli ültetés különösen előnyös, mert a fokhagyma hűvös időben szépen kifejlődik, és tavasszal gyorsabban növekszik. Csak válassz ki egy szép, egészséges fokhagymagerezdet, és ültesd el őket a talajba 5-10 cm mélyre. Tavasszal már láthatod is a hajtásokat, és nyárra egy szép, egészséges fokhagymát szüretelhetsz.

Forrás: Shutterstock

2. Spenót

A spenót akkor érzi magát a legjobban, amikor a hőmérséklet 10-20°C között van, ezért legideálisabb ültetése ősszel és tavasszal van; de ha enyhe a tél, akkor ebben az időszakban is bátran elültethetjük, ugyanis gyorsan növekvő, hidegtűrő zöldség. Ha februárban vagy márciusban ülteted el, már áprilisban begyűjtheted az első hajtásokat. A spenót különösen jól érzi magát enyhén árnyékos helyeken, így az erősebb napsütésben is boldogulni fog. Ültethetjük közvetlenül a szabadföldbe is. A magokat 1-2 cm mélyre helyezzük a talajba – körülbelül 5-10 cm távolságra egymástól. Ha sorban ültetünk, akkor a sorok között 25-30 cm távolságot hagyjunk.

3. Hagyma

A téli hagymaültetés egyre népszerűbb a kertészek körében, hiszen számos előnnyel rendelkezik. A hagyma hidegtűrő növény, amely jól bírja a téli időjárás okozta kihívásokat. Ha ősszel vagy tél elején elültetjük, a hagyma gyökérzete már a hidegebb időszak alatt megerősödik. Ennek köszönhetően, amint megérkeznek az első tavaszi napsugarak, a növény gyorsabban növekedni kezd, és korábban hozhat termést, mint a tavaszi ültetésű hagyma.

4. Kelkáposzta