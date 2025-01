Andrei Mangra hosszú idő után újra jelentkezett – új fotóval üzent a rajongóknak

Andrei Mangra tavaly ősszel került a figyelem középpontjába, amikor betörtek az otthonába és megverték. November végén könnyek között adott nyilatkozatot, elmondta, hogy nehéz helyzetbe került. A rendőrség kábítószer-birtoklás és -fogyasztás gyanújával indított nyomozást az ügyben.

Andrei Mangra hosszú idő után újra posztolt közösségi oldalán

A Dancing with the Stars nélküle folytatódott. Táncpartnere, Szabó Zsófi, az utolsó pillanatig remélte, hogy Andrei visszatérhet a műsorba, ám ez nem történt meg. A TV2 hivatalosan is megerősítette, hogy a népszerű táncos távozik a műsorból, helyét pedig véglegesen Suti András vette át.

A történtek után Andrei Mangra visszatért Romániába, Nagyváradra költözött, hogy az édesanyja segítségével helyrehozza az életét. Úgy tudni, továbbra is súlyos anyagi gondokkal küzd, és egyelőre nem talált biztos állást. Jelenleg egy helyi tánciskolában tanít gyerekeket.

Az Instagramra utoljára november 11-én posztolt, egy Szabó Zsófival közös fotót osztott meg. Azóta eltűnt a közösségi médiából, ami miatt sok rajongója aggódott.a

Most azonban, több mint két hónap elteltével, Andrei újra felbukkant. Az Insta-sztorijába töltött fel egy képet, amelyen külföldi barátai társaságában látható. A táncos a fotón jókedvűnek és kiegyensúlyozottnak tűnik, ez pedig megnyugtató lehet a rajongók számára.