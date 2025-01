Meghalt Jeff Baena, Audrey Plaza férje — a rendező, forgatókönyvíró öngyilkos lett

Meghalt Jeff Baena indie filmrendező és író. Aubrey Plaza férje pénteken halt meg Los Angeles-i otthonában — közölte a Los Angeles megyei halottkémi hivatal. Rendőrségi források a TMZ-nek azt mondták, Baena öngyilkoss lett, de hivatalos halálokot még nem közöltek.

Jeff Baena és Audrey Plaza

Forrás: NurPhoto via AFP/Image Press Agency/NurPhoto

Baena karrierje a 2004-es Multik haza! című filmmel kezdődött

Jeff Baena társszerzője volt David O. Russell rendező mellett a 2004-es Multik haza! című filmnek, és ezzel kezdődött a hollywoodi karrierje. A filmben, amelyet a legjobb játékfilmnek járó Gotham-díjra jelöltek, két nyomozó furcsa véletlenek sorozatának értelmét igyekeztek megfejteni.

Rendezői debütálása a Zombibarátnő (2014) című filmben volt, amelyet ő írt. A film főszereplője Aubrey Plaza volt, és még abban az évben bemutatták a Sundance Filmfesztiválon, ahol a zsűri nagydíjára jelölték, és végül az A24 forgalmazta a mozikban. A filmrendező következő projektje, a Joshy szintén a Sundance-en mutatkozott be, és a zsűri nagydíjára is jelölték, mielőtt a Lionsgate forgalmazni kezdte.

Baena írta és rendezte a Bővérű nővérek című filmet, amelyet az Edinburgh-i Nemzetközi Filmfesztiválon közönségdíjra jelöltek. Társíró, rendező és producer volt a 2020-as A lovas lány című filmben is, amelynek főszereplői Dave Franco és Allison Brie voltak, akik szintén szerepeltek Baena Őrült randi Toszkánában (2022) című filmjében, és amelynek társírói is voltak.

Baena a televíziózásban is kipróbálta magát: a Cinema Toast című műsornak rendezője és producere is ő volt. A Showtime antológiasorozata olyan filmekből származó felvételeket rakott össze, amelyek már közkinccsé váltak, hogy új és egyedi történeteket meséljenek el. Brie, Christina Ricci, Da'Vine Joy Randolph, Jake Johnson és mások is szerepeltek a sorozatban.

Aubrey Plaza és Baena 10 éve voltak egy pár, amikor 2020-ban, a világjárvány idején összeházasodtak. „Egyik este kicsit unatkoztunk. Összeházasodtunk, és elmondom, hogyan: Onehourmarriage.com. Ez valódi, nézzetek utána” — magyarázta a színésznő a The Ellen DeGeneres Show egyik epizódjában 2021 decemberében. Elmondása szerint „némi alkudozásra volt szüksége”, hogy egy hivatalnokot rávegyen, hogy két órával később hajtson el hozzá, és a hátsó kertjükben végezze el a szertartást.