Pincébe száműzette Blake Lively Justin Baldoni családját a Velünk véget ér premierjén - Fotók

Ahogy megírtuk, Justin Baldoni 400 millió dollárra perelte rágalmazás és a magánélet megsértése miatt Blake Livelyt és Ryan Reynoldsot. A színész a pár ellen azután írt beadványt, hogy Lively szexuális zaklatással vádolta meg. Rajtuk kívül a New York Timest is beperelte, amely a színész szerint Livelyék szája íze szerint mutatta be a történteket, így megsértették a jó hírnevét.

Blake Lively és Justin Baldoni a Velünk véget ér filmben

Forrás: Getty Images

Blake Lively megalázta Baldonit a premieren

Justin Baldoni azt állítja, hogy az őt szexuális zaklatással vádoló, Velünk véget ér-beli partnernője, Blake Lively módszeresen kiszorította őt a saját filmjének marketingjéből, majd abba is csak nagy huzavona árán egyezett bele, hogy Justin és a csapata, valamit a családtagjai részt vegyenek a filmpremieren. Baldoni családját a bemutatón elkülönítették és az alagsorban lévő ablaktalan terembe száműzték, ahol méltatlan körülmények uralkodtak - amit a Page Six képen nézhetsz meg - Justin megjelenését pedig a vörös szőnyegen idő előtt megszakították. „Lively nemcsak a filmet lopta el, hanem megfosztotta Baldonit és csapatát minden valódi lehetőségtől, hogy megünnepeljék kemény munkájukat” - áll a periratban. Baldoni a szóban forgó képeket is csatolta a beadványához.

Reynoldsék céja Baldoni teljes tönkretétele?

A színésznő mindeközben azt állítja, hogy Baldoni és Wayfarer csapata „súlyos szorongást, fájdalmat, megaláztatást, zavartságot, lekicsinylést, frusztrációt és lelki gyötrelmet” okozott neki. Úgy tudni, Justin Baldoni és a Wayfarer egyre jobban féltek attól, hogy mire képes együtt Lively és férje, a sztárstátuszát kihasználó Ryan Reynolds, mivel úgy tűnik, hogy a céljuk Baldoni karrierjének és magánéletének tönkretétele.