7 dolog, amit tilos ecettel tisztítani

Sokszor előfordulhat, hogy az otthonunk tisztítása során az ecetet, mint általános tisztítószert használnánk. Azonban vannak olyan felületek, ahol az ecet használata nem a legjobb választás, sőt, káros is lehet. Cikkünkben bemutatjuk azt a 7 felületet, amelyeken jobb, ha soha nem alkalmazzuk az ecetet. Emellett hasznos tippeket is adunk arra, hogy milyen alternatív tisztítószereket érdemes használni helyette.

Az ecet vasaló tisztítására nem való.

Forrás: Shutterstock/Leestudio

Soha ne tisztítsuk ezeket a felületeket és tárgyakat ecettel

A háztartási ecet olcsó és hatékony tisztító- és fertőtlenítőszer, amit az utóbbi évtizedekben a konyhától a fürdőszobáig szinte mindenre használunk. Az ecet penész ellen is bevethető, vagy az ecet mosáshoz is használható, hogy puhábbak legyenek tőle a törülközők. A fehér ecet azonban nem minden felülettel kompatibilis és bizony, ha ezekre alkalmazod akár kárt is tehetsz benne. Helytelen használat esetén akár helyrehozhatatlan károkat is okozhat. A 7 hely, ahol soha nem szabad ecetet használni, a következő:

1. Ruhavasaló

Kerülje az ecet hozzáadását a ruhavasaló tartályához, mivel ez visszafordíthatatlan károkat okozhat a készülék belső mechanizmusában. Sok gőzölős vasalónak van egy védőbevonat a kamrában, amely érzékeny a savas anyagok, például az ecet okozta korrózióra.

Tipp: A legjobb tisztítási módszert a vasaló kézikönyvében találjuk. Ha a vasalónk öntisztító funkcióval rendelkezik, egyszerűen töltsük meg a tartályt vízzel, melegítsük fel a vasalót, húzzuk ki a konnektorból, és tartsuk a mosogató fölé a lemezzel lefelé. Nyomjuk meg az öntisztító gombot, hogy a forró víz és a gőz felszabaduljon, és hatékonyan eltávolítsa a szennyeződéseket.

2. Kőből készült munkalapok

Azok a felületek, amelyeket gyakran tönkretesz az ecet, a kőből készült munkalapok, például a márvány. Az ecet savas jellege a természetes kőfelületeken maródást és tompaságot okozhat, és végül feloldhatja a követ. Az ecet a tartósabb felületekre, például a gránitra felvitt tömítőanyagokat is lebonthatja.

Tipp: Ecet helyett töröljük le a kőből készült munkalapokat egy jó minőségű mikroszálas törülközővel és enyhe általános tisztítószerrel. Ezt követheti vízből, izopropil-alkoholból és mosószerből készült fertőtlenítő oldattal is.

3. Mosogatógépek/mosógépek

Talán már találkoztál azzal a tippel, hogy a mosogatógépet vagy mosógépet ecettel futtatod, hogy megbirkózz a kemény vízréteggel és a szagokkal. Egyesek még öblítőszerként is használják az ecetet.