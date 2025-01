Justin Baldoni felesége megtörte a csendet: ezt írja a férjéről

Napról napra új fordulatokat hoz Blake Lively és Justin Baldoni ügye. Blake szexuális zaklatásról szóló beadványa után a Velünk véget ér főszereplője és rendezője Ryan Reynoldsot és Taylor Swiftet is megvádolta. A színész nemrég fotókat is mutatott, hogy milyen megalázó helyzetbe hozták szeretteit a film bemutatóján, most pedig Baldoni felesége tett közzé a családjukról egy posztot az Instagramon.

Justin Baldoni mellett kiáll felesége, Emily

Forrás: Getty Images

Justin Baldoni felesége nyilvánosan is kiáll férje mellett

A színész és rendező, Justin Baldoni, valamint a színésznő, Blake Lively között zajló jogi csatározások közepette Baldoni felesége, Emily Baldoni, nyilvánosan is kiállt férje mellett. Emily pénteken osztott meg egy fotót, amely a család hawaii nyaralása során készült. A képen Justin és két gyermekük, a kilencéves Maiya és a hétéves Maxwell látható. Az üzenetében Emily férje 41. születésnapját ünnepelte: „Boldog születésnapot, szerelmem. Ünneplem azt a férfit, férjet és apát, aki vagy. Újra és újra téged választanálak” - írta az Instagramon. Ez az üzenet egyértelművé tette Emily álláspontját: teljes mértékben kiáll férje mellett a jogi vádak közepette.

Blake Lively vádjával kezdődött az egész

Blake Lively 2023 decemberében panaszt nyújtott be a kaliforniai polgárjogi minisztériumhoz, azt állítva, hogy Justin Baldoni ellenséges munkakörnyezetet teremtett a Velünk véget ér (It Ends With Us) című film forgatása alatt. A vádak között szerepelt szexuális zaklatás is. Lively december végén New York-i szövetségi bíróságon is pert indított Baldoni és több más érintett ellen, köztük a Wayfarer Studios produkciós céggel és két publicistával.

Szerkesztetlen felvételek bizonyíthatják Baldoni ártatlanságát

Baldoni ügyvédei januárban nyilvánosságra hoztak szerkesztetlen felvételeket a film egyik jelenetéről, hogy bizonyítsák, a forgatás során mindkét színész professzionálisan viselkedett. A felvételek egy táncjelenetet mutatnak be, amelyben Baldoni és Lively karakterei egymáshoz közel kerülnek.Míg Baldoni csapata szerint a videó a kölcsönös tiszteletet és professzionalizmust bizonyítja, Lively jogi képviselői másképp vélekednek. Állításuk szerint a felvételek alátámasztják Lively zaklatásról szóló vádjait. Közleményük szerint a videón Baldoni többször is nem megfelelő módon közeledik Livelyhez, megsérti a személyes terét, és úgy ér hozzá, amelyek túllépnek a jelenet követelményein. Justin Baldoni azóta rágalmazási pert indított a New York Times ellen, amely részletesen beszámolt a vádakról, ám csak Lively szemszögéből. Emellett 400 millió dolláros keresetet nyújtott be Blake Lively, Ryan Reynolds és Lively publicistája ellen rágalmazás és zsarolás vádjával.