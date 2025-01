Los Angeles-i tűzvész: furcsa kérdésekkel keresik meg a luxusszállodákat a menekülő sztárok

A Los Angeles-i tűzvész elől menekülő gazdagok és hírességek luxusszállodákban találtak menedéket, ahol a kényelmet és a megszokott életet próbálják fenntartani.

A tűzből a luxusszállodákba

A legmenőbb hotelek, mint a The Peninsula és a Four Seasons, az éjszakánkénti 1000 dolláros árak ellenére is telítettek, miközben a vendégek pilatesórákra járnak, szépészeti kezeléseket kérnek, és még fogyókúrás szereket is rendelnek a szobáikba. A hírességek, mint Chrissy Teigen, Tom Hanks és Demi Moore, a válság ellenére sem hagyják el a luxust, és továbbra is magas szintű kiszolgálásban részesülnek, miközben a személyzet mindent megtesz, hogy a menekülők számára kényelmes körülményeket biztosítson.

Az egyik szálloda dolgozója így nyilatkozott a Daily Mailnek:

Olyan érzés, mintha a Titanicon lennénk. Itt van a zene, a koktélok, a finom ételek, a finom ágyneműk, a zongorista. De közben odakint szörnyű tragédia zajlik, és az emberek mindent elvesztettek, és senki sem tudja, hová mennek haza. Ez nagyon szomorú.

A lap arról is beszámolt, hogy a gazdagok meglehetősen érdekes módon próbálják fenntartani a megszokott életük menetrendjét. Egy pilatesoktató arról beszélt, hogy soha nem volt még ennyi munkája, a luxusszállodákból hívják őt, hogy edzeni akarnak, a pénz nem számít, csak jöjjön. A hírességek kihasználják az időt most és a szobájukban diszkréten elvégeztetik az arckezeléseket és az ajakfeltöltéseket.