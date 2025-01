Los Angeles-i tűzvész és ausztrál bozóttüzek - Minden idők legsokkolóbb tűzvészei

Az ausztrál és kaliforniai erdőtüzek minden évben nagy kihívást jelentenek. Sokszor minden igyekezet ellenére magyarországinyi területek válnak a lángok martalékává. Összeszedtük a történelem legpusztítóbb tűzvészeit a Los Angeles-i tűzvészből kiindulva.

Tűzoltók küzdenek a Los Angeles-i tűzvész lángjaival.

Forrás: SAEED KHAN / AFP

1. 2020 Los Angeles-i tűzvész és kaliforniai erdőtüzek – 1.741.920 hektár vált a lángok martalékává

2020-as évben a hírek a Los Angeles-i tűzvészről szóltak, amiben több híresség háza is porig égett. Összesen 1.741.920 hektár terület égett le, ami az írott történelem legpusztítóbb kaliforniai erdőtüzévé tette, a lángok vörösre festették az eget, a füstoszlop még az űrből is látszott. Abban az évben rekord meleg és erős szél segíthette a tűz terjedését.

2020-as évben a hírek a Los Angeles-i tűzvészről írtak.

Forrás: Frederic J. BROWN / AFP

2020-ban Los Angeles tűzkárok ezreit szenvedte el, a tűzvész füstje pedig még hazánkat is elérte.

2. 1974-1975 ausztrál bozóttüzek – 117.000.000 hektár lett oda

1974-1975 Ausztrál bozóttüzek több millió ha területen végeztek pusztítást.

Forrás: Getty Images

1974-ben és 1975-ben felfoghatatlan mértékű tűzvész emésztette fel Ausztrália 15%-át. Noha az ausztrál bozóttűz elsősorban a ritkán lakott belső területeket érintette, de így is 6 halálos áldozatot szedett. Sokkolóbb, hogy 57.000 háziállat és 10.200 km kerítés pusztult el, de az őshonos élővilág is nagy károkat szenvedett.

3. 2019-2020 Ausztrál: Fekete Nyár – 18.626.000 hektár égett porig

2019-2020 Ausztrál Fekete Nyár intő jel volt mindenkinek.

Forrás: SEAN DAVEY / AFP

A 2020-as év nem csak Kaliforniában, de Ausztráliában is hatalmas tűzvész pusztított. A 2019-2020-as tűzvészre csak az Ausztrál Fekete Nyárként emlékeznek, nem is ok nélkül: a városokat belepte a füst, ami még az űrből is látszott. A lángok vörösre színezték az eget, éjszaka is derengett a fény, mintegy 700 millió tonna szén-dioxid került a légkörbe és 445 ember halt meg füstmérgezésben.

Legnagyobb veszteséget mégis az élővilág szenvedte el, hisz legalább egymilliárd vadállat pusztult el, és számos faj került a kihalás szélére.

4. 2021 Kaliforniai bozóttüzek – 1.039.616 hektár égett le

2021 Kaliforniai bozóttüzekben a járványügyi szabályok is nehezítették a menekítést.

Forrás: Patrick T. FALLON / AFP

A hatalmas pusztítást okozó 2020-as Los Angeles-i tűzvész után egy évvel ismét sokkoló tűzárral néztek szembe Kaliforniában. 3 halálos áldozat, leégett otthonok ezrei, és szénné égett erdők maradtak a lángok után. Az evakuáció során további gondot jelentett, hogy az akkor szintén aktív koronavírus elleni intézkedéseket is be kellett tartani.